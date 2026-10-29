Cinco años de canto, encuentro, respeto y una puesta común de la música

Lo que empezó como un taller vocal que iba a durar tres meses y que Fernanda Rivero -una notable cantante puntana de paso por agrupaciones tangueras y populares- dictó para un puñado de entusiastas mujeres se convirtió en “Cantoras”, un grupo vocal que el domingo, en los albores de noviembre, celebrará sus cinco años de acción y música.

Por inesperada, por no planificada, por sincera, por regocijante, la continuidad de la agrupación es motivo de festejo con un concierto que se realizará en la sala Berta Vidal de Battini el domingo 1 de noviembre a partir de las 21. “Vamos a brindar por la existencia de un espacio que nos reúne y nos abraza”, dijo Fernanda.

La directora resaltó que la esencia de “Cantoras” es el encuentro, pero también el respeto y el cuidado, ante todo.

Canciones escritas en América Latina, por artistas que admiran, se mezclarán en el recital con algunos temas propios, que el grupo ensayó con especial entusiasmo desde el momento mismo en que se decidió a realizar la presentación.

“Los temas que elegimos tienen que ver con nuestras vivencias como mujeres trabajadoras, cuidadoras, artistas, madres. En ese sentido es el canto, testimonio de nuestro tiempo”, sostuvo Rivero, quien convocó a muchos amigas y amigos a ser parte de la reunión.

Una de ellas es Romina Terrier, una reconocida fotógrafa que vivió mucho tiempo en la provincia y que vino especialmente de Buenos Aires para hacer la cobertura del show. La cuerda de tambores, por caso, estará dirigida por Agus Cavia, la reconocida cantante radicada en San Francisco del Monte de Oro, y tendrá integrantes con mucho trajín en la música provincial, como Trini Noseda y Nailé Antune Perinelli.

Alondre Colaut estará a cargo del bajo y de la trompeta y como grupo invitado se presentará el ensamble vocal mixto “Cantares”, un laboratorio de canto que también dirige Fernanda. En la dirección musical del show, Rivero estará acompaña de Marianela Arce.