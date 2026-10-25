Los orígenes de las pasiones

Detrás de la leyenda, delante de un hombre que puede contar de primera mano la historia del rock y del blues en Argentina, al lado del insignia integrante de “Manal”, hay en la misma persona de Claudio Gabisi un guitarrista extraordinario, un detalle que a veces se deja injustamente de lado ante la magnitud y el peso de la historia del músico. La demostración de sus virtudes ocurrió el sábado a la noche en el histórico recital que brindó en All right, en plena avenida Illía de San Luis.

El concierto tuvo altos niveles emocionales por varias razones. Era la primera vez que Claudio -considerado un prócer en el rock argentino- tocaba en San Luis y lo hizo junto a Black Amaya, el baterista que está a la altura de Gabis y vive en Concarán, su lugar de nacimiento.

Protagonistas iniciáticos, originales y auténticos de los inicios del rock nacional (un movimiento que Claudio prefiere llamar “música popular argentina”), Gabis y Amaya estuvieron a la altura de su historia y compartieron el escenario con el bajista Jorge Albornoz y el guitarrista y cantante Fran Banfield, dueño de la alta responsabilidad, que superó con su talento.

El show fue recorrido por los clásicos de “Manal” (“No pibe”, “Jugo de tomate frío”, “Avellaneda blues”, “Una casa con diez pinos”) y por otras canciones que marcaron la génesis del género (“Desconfío”, “Rock de la mujer perdida”, “Yo quiero volarme los sesos”); a los que se sumaron algunos temas compuestos por el autor que pertenecen a su discografía solista, como “Blues del corazón destrozado”, “Bajando a Buenos Aires” y “Mudanza 1989”.

Intercalado con ese recorrido emotivo y musical, el guitarrista contó varias anécdotas sobre la composición de sus temas, sean propios o de otros autores, y cada tanto buscó reafirmar sus dichos con Black, también testigo de muchas de las anécdotas relatadas en la noche. En ese lapso aprovechó para contar jugosas anécdotas sobre Pappo y Javier Martínez.

En un momento de la exposición, Gabis relató que era un fanático de los trenes, a tal punto que su tema “Quiero que vuelvan los trenes” estuvo en la lista puntana. En la presentación de la canción, el músico -que el día anterior brindó una clínica muy concurrida en la UNSL- aprovechó para dar tal vez el único consejo de la noche: “A las pasiones no hay que buscarle el origen porque puede ser que nos encontremos con cosas que nos den vergüenza”, dijo en tono de broma.