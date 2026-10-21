La leyenda del rock y el blues argentino que no detiene su trajín

El año pasado, Claudio Gabis -padre del rock nacional, baluarte histórico de los inicios del movimiento- pisó por primera vez la provincia para dar un recital en Merlo que fue, sin querer, la génesis de su segunda visita, programada para el fin de semana, ahora la ciudad de San Luis. “Me hablaron mucho por eso estoy tan entusiasmado por ir”, dijo el sensacional guitarrista en una charla que mantuvo con El Diario de la República.

En aquel concierto merlino, el fundador de “Manal” se reencontró con Black Amaya, el baterista que vive en Concarán y que compartió la juventud, la bohemia y el rock en los principios, en los años 70. De allí también surgió el recital que darán el sábado 25 de octubre en All right, como parte de la gira que Claudio hace por el país.

“Además de ser un baterista excepcional, Black tiene una calidad humana increíble, es un maravilloso tipo”, sostuvo Gabis, quien en el recital recorrerá temas propios, de Manal, de Pappo’s blues, de “Los Gatos”, de Luis Alberto Spinetta y, además, contará anécdotas y recuerdos de cómo fueron compuestos.

Dueño de un humor muy especial, el músico adelantó que espera que los mayores se emocionen con sus relatos y que los más jóvenes se ilustren sobre una época que marcó el futuro cutural del país. “Es una especie de tutorial sobre el rock argentino, para usar un término nuevo que espero que no se tome demasiado en serio”.

Radicado hace 37 años en Madrid, Claudio trata de venir todos los años a su país (“al que le tengo un cariño que crece con los años”) y hacer giras por todo el territorio. Este año, el tour consta de 30 fechas y la puntana es la número 15, “va a ser el Ecuador de la gira”.

Gabis valoró el trabajo y el cariño que pusieron un grupo de amigos que tiene en la provincia para conseguir la fecha. Además, su viaje incluirá el viernes 24 a las 19 una charla en la Universidad Nacional de San Luis titulada “Armonía funcional en la música popular y contemporánea de manera práctica” destinada todo público aunque con centro en estudiantes de la carrera de Producción musical que utilizan los libros del ex Manal para sus materias.

Pero el guitarrista adelantó que la pompa del título irá variando con las anécdotas que piensa relatar, lo que le dará un tono autobiográfico a la clínica, que terminará por ser una sumatoria sobre la vida de un artista, con algunas canciones en vivo.

Muy activo a los 77 años, el guitarrista no solo gira y dicta clínicas sino que también espera que en pocos días se edite un disco instrumental que grabó en 1989 y que será el sucesor de “Convocatoria”, el notable álbum doble que grabó con diversos artistas argentinos y españoles (Charly García, Pedro Guerra, Joaquín Sabina, Coque Malla, Ricardo Mollo, Fito Páez, Andrés Calamaro) y que significó el inicio de un estilo de trabajo de discos colaborativos, además de un logrado intento por unir al rock español y el argentino en un solo disco.

Sin embargo, Claudio aseguró que ninguna de esas dos posturas fue lo que impulsó al álbum, si no la necesidad: “Yo no canto, entonces tuve que invitar a amigos que lo hicieran”.