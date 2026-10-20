ATE San Luis exige recategorizaciones y urgente recomposición salarial al Gobierno

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) San Luis elevó un pedido formal al gobernador, Claudio Poggi, para manifestar su profunda preocupación frente a la sostenida pérdida del poder adquisitivo que golpea a las familias de la Administración Pública Provincial y la falta de actualización en los escalafones de la carrera administrativa.

A través de una presentación oficial firmada por el secretario General del Consejo Directivo Provincial, Fernando Gatica, el gremio remarcó la necesidad imperiosa de implementar medidas concretas que reconozcan el esfuerzo, la capacitación y la trayectoria de quienes sostienen a diario los servicios públicos esenciales en todo el territorio provincial.

Entre los puntos centrales del reclamo presentado ante el Ejecutivo provincial, ATE exige:

Recategorización general: solicitan un reconocimiento real a la antigüedad y formación de las y los agentes estatales mediante un proceso que haga justicia con la carrera administrativa.

Urgente adecuación y recomposición de sueldos básicos: advierten que la inflación acumulada erosionó de manera crítica el salario real. Por ello, consideran insuficiente cualquier suma fija no remunerativa y reclaman un incremento genuino al básico que impacte positivamente en la antigüedad, los suplementos y los haberes de quienes están próximos a jubilarse.

Apertura de la Mesa de Negociación Provincial: exigen un espacio de diálogo urgente para abordar estos puntos de manera transparente y con la premura que exige la actual coyuntura socioeconómica.

Desde el sindicato enfatizan que el reconocimiento laboral no puede postergarse y reiteran su compromiso en la defensa de salarios dignos y condiciones justas para todas y todos los trabajadores estatales de San Luis.