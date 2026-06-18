ATE San Luis visibilizó el drama salarial en hospitales y edificios públicos

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de San Luis llevó adelante una intensa jornada de visibilización en diversos sectores clave del ámbito provincial y municipal, exponiendo la crítica situación económica que atraviesan los empleados públicos.

El reclamo en el Hospital Pediátrico. Foto: ATE San Luis.



La protesta se hizo sentir con fuerza en puntos neurálgicos como el complejo Terrazas del Portezuelo, el Hospital Pediátrico y el Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo", además de dependencias de la Municipalidad de San Luis.

El reclamo en las oficinas gubernamentales. Foto: ATE San Luis.



La principal alarma radica en la enorme brecha entre el costo de vida y los ingresos de los estatales. Según los datos difundidos por el sindicato, la inflación acumulada entre diciembre de 2023 y mayo de 2026 alcanzó un 228,5%, mientras que los aumentos salariales otorgados en el mismo período apenas llegaron al 138,77%.

El reclamo en Terrazas del Portezuelo. Foto: ATE San Luis.



Esta diferencia de casi 90 puntos porcentuales ha deteriorado drásticamente el poder adquisitivo, sumergiendo a miles de familias en el endeudamiento y la angustia.



Frente a este escenario, los principales reclamos presentados por el gremio contemplan:



Una recomposición salarial real que compense las pérdidas frente a la inflación.

La devolución de puestos y el pase a planta permanente del personal precarizado.

Nuevas recategorizaciones.

El cese inmediato de todas las formas de violencia laboral.



Fernando Gatica, Secretario General de ATE San Luis, remarcó la continuidad del plan de lucha: "Vamos a seguir recorriendo los diferentes sectores y visibilizando esta difícil situación porque los trabajadores y trabajadoras merecen salarios dignos y condiciones laborales justas".



Desde el sindicato concluyeron que es tiempo de respuestas concretas por parte del gobierno, asegurando que la dignidad de quienes sostienen el Estado no puede seguir esperando.

