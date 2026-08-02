El viento derribó un poste y dejó sin luz a Villa de la Quebrada

Algunos puntos de la provincia tuvieron vientos que alcanzaron los 90 kilómetros por hora, una velocidad inusual que causó algunos inconvenientes. El más evidente ocurrió en Villa de la Quebrada, donde la caída de un poste dejó sin luz a toda la localidad durante la mañana del domingo.

En la localidad del departamento Belgrano los vientos habrían alcanzado los 75 kilómetros por hora y derribaron un poste de luz enclavado a la altura del kilómetro 33 de la Autopista. Eso generó que el servicio eléctrico se viera interrumpido. Además alrededor del poste hubo un inicio de incendio forestal.

Según la Red de Estaciones Meteorológicas, la zona donde más viento hubo fue en El Amago, donde los soplidos alcanzaron los 90 kilómetros por hora. En Donovan, un paraje especialmente ventoso, los registros fueron de 87 kilómetros.

Se espera que el domingo continúe muy ventoso, sobretodo en el centro y el norte de la provincia. Al mediodía rotará hacia el sur y bajará un poco su intensidad.

En Merlo y en San Luis también hubo momentos de mucho viento y algunos inconvenientes menores.