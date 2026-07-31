San Luis vive la peor temporada de invierno de su historia con 30% de ocupación

La temporada de vacaciones de invierno de 2026 se perfila como la peor de la historia para el turismo en la provincia de San Luis. Así lo advierten referentes y cámaras del sector empresarial que marcan un panorama sumamente crítico pese a los comunicados oficiales que intentan mostrar movimiento.

La ocupación hotelera promedio apenas alcanza el 30% en todo el territorio provincial. Es un número que preocupa porque deja a la vista habitaciones vacías en casi todos los destinos.

En localidades clave como la Villa de Merlo la situación es aún más grave. Allí se registran niveles inéditos de cabañas vacías y comercios gastronómicos que pasan el día sin clientes. La postal es de calles desiertas en pleno receso invernal.

A esto se suma la caída del consumo. Los pocos turistas que decidieron viajar lo hacen con un gasto diario sumamente austero. La recesión económica y la pérdida del poder adquisitivo a nivel nacional pegaron de lleno en el bolsillo y eso se nota en restaurantes, excursiones y comercios.

Ante este escenario, diversos municipios y prestadores turísticos ya solicitaron declarar formalmente la Emergencia Turística. El pedido responde al riesgo inminente de quiebra de hoteles y de todos los servicios vinculados al sector. Hablan de una situación límite que pone en jaque la continuidad de muchas fuentes de trabajo.

Referentes de la oposición y el exministro de Turismo provincial, Luis "Piri" Macagno, fueron los más duros. Catalogaron la situación actual como una "segunda pandemia". Atribuyen este desolador escenario no solo al contexto macroeconómico adverso del país, sino también a fallas en la gestión del gobierno actual.

El principal cuestionamiento es que las campañas de promoción se lanzaron de forma tardía, cuando las reservas del receso invernal ya estaban totalmente definidas en otras provincias.

La advertencia del sector es clara. Si no hay medidas urgentes, la temporada no se levanta y muchos prestadores no van a poder sostener sus puertas abiertas.