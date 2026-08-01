Incendio en el camping de San Jerónimo: un utilitario y un quincho con pérdidas totales

Un incendio registrado en las primeras horas de este sábado provocó la destrucción total de un vehículo utilitario y un quincho en el camping municipal de San Jerónimo.

El reporte fue recibido a las 00:05 a través del Centro de Atención de Emergencias (CAE), lo que motivó la intervención de la Dirección General de Bomberos de la Policía (DG-11), con la colaboración de Bomberos Voluntarios de San Luis y personal de la Subcomisaría 20°.

Las llamas consumieron un utilitario. Foto: Policía de San Luis.

Al arribar al lugar, las dotaciones constataron que el rodado (propiedad de un hombre de 74 años radicado en Moreno, Buenos Aires) se encontraba bajo una estructura de madera y paja completamente envuelto en llamas. El fuego causó la pérdida total de ambos elementos. Una vez controlado el foco ígneo, se iniciaron los peritajes e inspección ocular para esclarecer el origen del siniestro.