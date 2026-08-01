Incendio en el camping de San Jerónimo: un utilitario y un quincho con pérdidas totales
El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado. Bomberos de la Policía y Voluntarios trabajaron para sofocar el fuego.
Un incendio registrado en las primeras horas de este sábado provocó la destrucción total de un vehículo utilitario y un quincho en el camping municipal de San Jerónimo.
El reporte fue recibido a las 00:05 a través del Centro de Atención de Emergencias (CAE), lo que motivó la intervención de la Dirección General de Bomberos de la Policía (DG-11), con la colaboración de Bomberos Voluntarios de San Luis y personal de la Subcomisaría 20°.
Al arribar al lugar, las dotaciones constataron que el rodado (propiedad de un hombre de 74 años radicado en Moreno, Buenos Aires) se encontraba bajo una estructura de madera y paja completamente envuelto en llamas. El fuego causó la pérdida total de ambos elementos. Una vez controlado el foco ígneo, se iniciaron los peritajes e inspección ocular para esclarecer el origen del siniestro.
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