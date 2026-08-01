Pasado y presente sin tiempo en la noche de ayer

Fantasmas que ahogan; despedidas dulces y amargas; la orilla del mar y sus ojos; algún maldito momento, recetas para sonreír; el camino más largo; los halcones y los payasos; fotos en un rincón y discos viejos. Las llamas de las canciones de NTVG avivan cualquier fuego y queman los corazones desamparados. También los que están bien custodiados.

De aquella banda que hace 20 años llegó a un pequeño bar del centro de San Luis a este grupo hecho y derecho, repleto de hits, que hizo vibrar Roma Multiespacio el viernes a la noche sobreviven algunos elementos comunes. Para enumerar algunos: la intención de cobijar con la música a sus seguidores, el productor Diego Sosa que apostó aquella primera vez y adivinó el camino exitoso que le deparaba a la banda y continúa con su trajín de traerlos cada vez que puede; y “Clara”, ese emotivo candombe rock sobre muertes y regalos.

La nueva llegada de los uruguayos a la provincia fue para presentar un disco reciente, “Florece en el caos”, una situación que entusiasmó de manera especial a los músicos. “Estas son las canciones que nos representan en este momento y que vengan a escucharlas para nosotros es sumamente importante”, dijo Emiliano Brancciari, cantante y guitarrista del grupo.

Sin embargo, en las dos horas de concierto la mezcla entre los temas nuevos y los clásicos infaltables fue evidente en el set list pero no en la reacción del público, que coreó unas y otras con la misma efusividad.

En el medio, como balance y tributo, el grupo hizo su versión de “Un ángel para tu soledad”, el clásico de “Los redonditos de ricota” que sirvió para recordar “a alguien que fue muy importante para todos nosotros”, según adelantó Brancciari antes de tocar el tema.





Vestidos de negro, los integrantes del grupo conforman una caballería que galopa en el reggae, la canción, el rock duro, la balada, los ritmos rioplatenses y el ska sin autolimitarse y flanqueado por una cuerda de vientos que se convirtió en el elemento distintivo de su sonoridad. En ese punto, también es importante destacar la presencia de Francisco Nasser, hijo del gran Jorge Nasser -de quien habría que escuchar su histórica banda, “Níquel”-, en los teclados.

Entre los temas nuevos, de los que se destacan el rockero “No somos nosotros” y el dulce “Si el mar me ve”; se colaron las canciones de siempre, las que hicieron de NTVG una de las bandas más queridas del continente. Nombrarlas es un racimo de hits que de “A las 9”, “Verte reír”, “Pensar” y “El camino más largo” a “Memorias del olvido”, “Al vacío”, “Te vas” y “Chau”.