Un clásico de la UCC San Luis que convocó a cientos de estudiantes

Con mucho entusiasmo e interés, cientos de estudiantes que están a meses de concluir el nivel secundario, animaron este viernes una actividad especial en la Universidad Católica de Cuyo San Luis (UCC San Luis), que fue escenario de la clásica Jornada de Puertas Abiertas donde pudieron conocer su oferta académica para la etapa universitaria que iniciarán en el 2027.

La numerosa presencia revolucionó las instalaciones de la UCC San Luis que fueron acordemente preparadas para ellos recibieran toda la información sobre las distintas de estudio para “que puedan decidirse, si aún no lo hicieron”, precisó la coordinadora de Extensión, Fernanda Rubio.

La mayoría de los espacios fueron preparados y ambientados por cada una de las carreras. Se habilitó una sala de juicios orales y por separado, en un amplio salón, los futuros profesionales de diseño gráficos mostraron sus creaciones

En otras aulas se brindó mucha información sobre las carreras de contador y licenciatura en administración, en tanto que en otro edificio se habilitó todo lo relacionado a las propuestas formativas de la Facultad de Ciencias Médicas. Hubo demostraciones de RCP y explicaciones referidas a obstetricia, lactancia e instrumentación quirúrgica, entre otras cuestiones.

“La universidad está revolucionada, todo se puso a disposición de los chicos”, destacó la coordinadora de Extensión de la UCC San Luis.

Durante la recorrida las diferentes promociones y sus profesores también pudieron acariciar a los caballos y canes de la Policía de San Luis que mostraron sus destrezas y habilidades. En esta casa de estudios está la Facultad de Ciencias Veterinarias.





Tobías Gómez pasó por el estudio en vivo de la UCC San Luis