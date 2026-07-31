Calor, mucho viento y cielos despejados entre julio y agosto

El ingreso de vientos del noreste hará que el último día de julio sea especialmente caluroso, con una máxima que llegará a los 23 grados y una mañana en la que la niebla se concentrará en el centro de la provincia. Los vientos continuarán por lo menos hasta el domingo y en algunos casos serán superiores a los 70 kilómetros por hora.

Pero no todos los vientos serán del norte y calurosos, ya que la Red de Estaciones Meteorológicas detectó que el viernes y el domingo por la tarde habrá momentos en que la fuerza eólica llegará desde el sur y, por ende, será fría.

La mínina para el viernes 31 será de 9 grados que se registrarán sobre la noche.

Agosto, llamado el mes de los vientos, comenzará con descenso de la temperatura y el cielo despejado aunque con algunos intervalos nubosos. La mínima del sábado será de 6 grados y la máxima rondará los 19.

Para el final del fin de semana se espera poco cambio de la temperatura, cielo despejado y los termómetros que irán de los 7 a los 20 grados. Los vientos más fuertes llegarán a la región central.