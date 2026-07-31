Calor, mucho viento y cielos despejados entre julio y agosto
El último día de julio las temperaturas superarán los 20 grados, un número inusual para la época del año. Además durante todo el fin de semana habrá vientos fuertes del norte y del sur.
El ingreso de vientos del noreste hará que el último día de julio sea especialmente caluroso, con una máxima que llegará a los 23 grados y una mañana en la que la niebla se concentrará en el centro de la provincia. Los vientos continuarán por lo menos hasta el domingo y en algunos casos serán superiores a los 70 kilómetros por hora.
Pero no todos los vientos serán del norte y calurosos, ya que la Red de Estaciones Meteorológicas detectó que el viernes y el domingo por la tarde habrá momentos en que la fuerza eólica llegará desde el sur y, por ende, será fría.
La mínina para el viernes 31 será de 9 grados que se registrarán sobre la noche.
Agosto, llamado el mes de los vientos, comenzará con descenso de la temperatura y el cielo despejado aunque con algunos intervalos nubosos. La mínima del sábado será de 6 grados y la máxima rondará los 19.
Para el final del fin de semana se espera poco cambio de la temperatura, cielo despejado y los termómetros que irán de los 7 a los 20 grados. Los vientos más fuertes llegarán a la región central.
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