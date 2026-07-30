Le amputaron las piernas y ahora sufre una desesperante espera por las prótesis

"Me van a dejar morir en esta silla de ruedas. No aguanto más. No puedo más". Las palabras de Claudia Edith Cañamero denuncian el abandono del Estado.

Claudia trabajaba como empleada pública y taxista. Una osteomielitis aguda derivada de su diabetes le cambió la vida, a tal punto que en marzo de 2025 le amputaron la pierna derecha. Ocho meses después, la izquierda. Ambas por encima de la rodilla. En noviembre se cumple un año de la segunda amputación.

Tiene Certificado Único de Discapacidad y por ley le corresponden prótesis, rehabilitación e insumos. Para acceder a eso, en enero de 2026 inició los trámites en el Ministerio de Salud de San Luis. La respuesta: "Actualice los presupuestos". Y silencio.

"Me volvieron a pedir la actualización de los presupuestos y no obtuve nunca respuesta", cuenta la mujer, quien informó que a inicios de 2026 las dos prótesis ya costaban 20 millones de pesos. Con la inflación hoy es imposible.

Cansada de esperar decidió hacer un amparo de salud. Pero se encontró con otra pared económica. El amparo en la provincia cuesta un millón y medio de pesos y si lo quiere hacer en la Justicia Federal va de 2 a 3 millones, dijo la señora.

"No lo puedo creer. Tengo que juntar plata para que la justicia obligue a que me den lo que me corresponde por ley. El Gobierno se ensañó con mi historia", sostuvo entre lágrimas.

Por eso, la mujer apeló a la población para que la ayude a volver a caminar. Tiene un alias, claudiacanameo.nx, para recibir donaciones ya sea para pagarle al abogado o para los insumos. En definitiva, para que Claudia se ponga de pie.