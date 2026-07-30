Una hermosa dotación vital

Una semana después de la muerte de Carlos “El Indio” Solari, "Superlógico", uno de los tributos a "Los redondos" más persistentes del país, tuvo su habitual show de segundo sábado de mes en El Teatro de Flores, una residencia impostergable que sirve para medir la convocatoria de la banda en Buenos Aires. Aquella noche triste, la respuesta de la gente fue particular y la energía que reinó sobre el escenario, inolvidable.

“El público siempre es efusivo, siempre canta, siempre baila, con los temas de Los redondos, pero esa noche fue especial, estaba mucho más participativa, con la necesidad de expresarse”, describió Walter "Chupete" Ramírez, guitarrista de la banda que el viernes 31 de julio regresará a San Luis para tocar en Comuna, un sitio que ya conocen por el show anterior.

Ramírez destacó también la buena cantidad de gente que fue a su debut en la provincia, el 17 de julio del año pasado, pese a que el show fue un jueves y estaba muy frío. “Esperamos que ahora vaya la misma cantidad o más”, se entusiasmó el guitarrista.

En el recital, “Superlógico” recorrerá toda la discografía ricotera, con temas del primero y del último disco y la energía de un público siempre dispuesto al pogo y a las manifestaciones.

Hace 21 años que el grupo replica los temas ricoteros por todo el país y se siente pionera del aluvión de bandas tributos que vino después y que tuvo su pico hace una década. Ramírez dijo que no se siente “ni más ni menos” que sus colegas y señaló que lo importante es que la música de Solari y Skay continúe en los escenarios.

Y eso de que nunca estuvo en los planes del guitarrista hacer una banda tributo. “Nosotros somos amigos que teníamos nuestras bandas y nuestros proyectos y que cuando nos juntábamos hacíamos temas de Los redondos. Arrancamos de manera fortuita, no nos propusimos hacer un homenaje, pero la gente nos aceptó”, agregó.

El día que se murió “El Indio”, Ramírez –uno de los tres integrantes originales de “Superlógico”- se despertó con decenas de mensajes en su teléfono. Todos le preguntaban lo mismo: si la noticia que estaba ya en todos lados era cierta. “Me consultaban como si yo, por tener una banda tributo, tuviera la posta de lo que pasaba”, recuerda ahora, con algo de gracia, un día que fue muy triste para todo el mundo ricotero.