Cuarteto, tango, electrónica, baile y algo de teatro en la agenda del jueves

JUEVES 23

Siempre listo

Como solista, en dúo, en banda Daniel Llaver siempre se las arregla para mostrar su talento musical. Esta vez será en el primero de los formatos a partir de las 22:30 en All right.

Mundiales y eternos

Pasó el mundial, está pasando el invierno, pero Los playeros nunca pasan de moda. Ahí está el grupo con más de 50 años de trayectoria que sigue haciendo bailar a los puntanos. La nueva oportunidad será en Malú como todos los jueves.

Amasijar el tango

El Quinteto Amasijo es un ensamble tanguero de formación poco convencional que incluye piano, violín, contrabajo, bandoneón, clarinete y saxo que tendrá su presentación en La casa del poeta de Merlo a partir de las 20:30. Las entradas cuestan 15 mil pesos.

El sol sale

El Work In progress de “Vivaldi”, una obra de danza teatro producida por el grupo Descalzos de Villa Mercedes tendrá su presentación en el Colegio de arquitectos de la ciudad a partir de las 19. Es parte del festival “Alrededor de un equinoccio”.

Bailar de noche

Dj Frejo anima en soledad la noche del jueves en Casa Mollo y espera a los bailarines para que muevan sus esqueletos en el espacio de calle Rivadavia.

Todos los movimientos

El cuarto encuentro de danzas “Danzantes” tendrá todos los ritmos arriba del escenario de la sala Hugo del Carril. Más de diez ballets (de árabe a folclórico, de aéreo a BellyDance) pasarán desde las 20 con sus coreografías. Las entradas cuestan 8 mil pesos.

De a dos

Juan y Gustavo, García y Suárez, guitarra y guitarra, inauguran los jueves en La ferroviaria. Covers nacionales e internacionales rodeados de vinos, a partir de las 22:30 con entrada de 5 mil pesos.

VIERNES 24





Pampeano del río

Nacido en la Pampa, Fernando Stisin tiene un repertorio guitarrero basado en la música popular argentina con influencias en el tango y en los ritmos rioplatenses. Para cerrar la noche de All right, el Músico compartirá su arte con los puntanos a partir de las 23





Todos los payasos posibles

La edición payasa del varieté “Dale”, un ciclo de espectáculos al aire libre que se realiza en Amigxs de Merlo tendrá a la compañía de circo y teatro “Traslarisa”, a “Tripletas clown sin palabras” y a Urra y sus payaserías a partir de las 16 con entrada a la gorra.

El mes de la música

“Julio en banda” es un encuentro de música en San Francisco del Monte de Oro que reunirá a varias expresiones de la localidad. Galgo Pérez, Vito Sesion, Agus Cavia, Semilla solar y Carla Arias conforman una grilla que comenzará a partir de las 20 y que promete hacer un recorrido por la música de la zona.

El pasado reciente

Adrián Bustos presenta en la sala Berta Vidal de Battini su espectáculo “Legado eterno” en el que recorre las canciones propias y algunas dedicadas a su pueblo, Beazley. A partir de las 21, folclore de raíz y romántico con una banda completa.

Doblete

Ahora en dupla con el gran Ariel Suárez en saxo, el guitarrista Daniel Llaver mete doblete en All right para mostrar sus canciones sentidas a partir de las 22 con entrada gratis.

Jazz enrededado

Con el jazz de ”La enredadera”, Casa Mollo despide julio y da algunas promociones gastronómicas que podrían hacer que el combo sea ideal.

Ariel toma un vinito

Siempre dispuesto a cantar sus canciones y a mostrar su simpatía, Ariel Silva se presenta a partir de las 22 en “La ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco, con entradas a 5 mil pesos.











SÁBADO 25

Carlos y Eugenia

Una vez más Eugenia Quevedo y La banda de Carlitos llegan a San Luis para reencontrarse con un público que siempre los recibe a puro baile. Será en Multiespacio Roma, a partir de la medianoche

Ey parcero

Más baile para la ciudad en el reencuentro de “La parcera” y Casa Mollo, que se producirá a partir de las 22:30 en la casona de calle Rivadavia.

El club de las canciones

El regreso de The Club, el grupo que reaviva temas del rock internacional, será a las 22:30 en All right el bar de Illía 172, con entrada gratuita.

El violín viajero

Un verdadero seleccionado de folclore puntano (con Norte libre, Los mandriles de Cuyo, Luna Alcaraz, Bruno Cantisani, entre otros) se pone la camiseta de Enar Povez Núñez, un violinista que viajará a Italia para representar a San Luis, y arman una peña a beneficio a partir de las 20 en el club El Chorrillo.

La boca no habla

Una nueva función de “Historia sin boca”, una obra de teatro físico dedicado al público infantil del grupo Merope, se llevará a cabo a partir de las 17 en la Sala Amigxs de Merlo. Pura fantasía en un momento particular.

Perdiendo el control

“Rocas vivas” es el grupo de San Luis que homenajea a la música y las canciones de Miguel Mateos. Estará en “La ferroviaria” del Puente Blanco a partir de las 22 con entradas a 5500 pesos.

Juventud musical

Cuatro músicos de nivel, Miss Narave, Uli Balza, Luz Sosa Veciny Santino Cucchiara le ponen música a Mandala a partir de las 22, en Villa Mercedes.

Cortar el sábado

Patio Ñanco, el muy coqueto espacio de Luján, arma una peña como debe ser: con grupos de primer nivel como “Música del Sauce”, que tendrá como invitado a Mariano Filacio, y “Dos plazas”. Además, ferias de artesanos y la excelente comida del lugar. Al mediodía.

Plantas que crecen

Desde Mendoza llega al nuevo espacio de “El portal, en León Guillet 1266 de Villa Mercedes, “Las plantas”, una multipremiada obra de teatro que cuenta una historia por demás interesante. A partir de las 21.

Alineadas en la canción

“Charcas Dúo” dará un concierto íntimo con sus canciones campestres en “La Cometa”, el espacio de Carpintería que siempre tiene propuestas interesantes. Será a partir de las 20 con entradas a 8 mil pesos.

Tango biocultural

La continuidad de la gira de “Quinteto El amasijo” lo llevará a Potrero de los Funes donde se presentará en “Guadalupe”, la casa biocultural que hace tiempo recibe expresiones tangueras. Será a partir de las 20.

El jazz de hoy

El jazz contemporáneo de “John Bock” tiene en La casa del poeta de merlo una nueva sede para las visiones de referentes actuales del género como Robert Glasper y John Scofield. A partir de las 20:30 con entradas 8 mil pesos.









DOMINGO 26

Títeres naturales

Luego de las presentaciones del fin de semana pasado, “Semillas”, una obra de títeres sobre las mariposas, el monte y la tierra vuelve a la Sala Amigxs de Merlo con una función a partir de las 16:30 y entradas que van de entre 5 mil a los 10 mil pesos.

A ver qué pasa

“Chusmas” es una muy interesante obra de teatro villamercedina que mezcla actuación y música. Será parte del festival “Alrededor de un equinoccio” con una presentación a partir de las 18 en “El portal”, el nuevo espacio de calle León Guillet.

Payasos en la plaza

Una tarde a puro payaso se vivirá en San Francisco del Monte de Oro. Concursos, charlas y la actuación de El payaso Chiche que comenzará a las 16, con entrada a la gorra en la plaza Pringles.

Un viaje que no termina

Otra presentación de un trabajo sin terminar será parte del festival “Alrededor de un equinoccio” cuando la obra “Venecia”, de La oveja negra, se presente en su sala a partir de las 23 y el público tenga la oportunidad de ver el trabajo todavía incompleto y hasta opinar sobre la forma de seguir.





