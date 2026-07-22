Hay artistas que tardan años en encontrar una técnica. Otros, un lugar. Nadia Del Serra encontró ambas cosas casi al mismo tiempo. Nacida en La Plata y radicada hoy en El Volcán, San Luis, presenta siete obras en la Sala Ocre "Libros de Arena" de Atípica Libros, una muestra que reúne una colección inspirada en el desenlace de "The Amazing Digital Circus" junto a trabajos independientes que revelan un imaginario tan diverso como personal. Siete acrílicos sobre tela donde dialogan la cultura contemporánea, los símbolos antiguos y una mirada que encuentra belleza tanto en la memoria como en la imaginación.

Su recorrido y formación no responde al molde tradicional de las escuelas de arte. Nadia es Técnica en Higiene y Seguridad, parapsicóloga y artista de uñas. Del Serra encontró en el dibujo un camino silencioso y persistente. Durante años desarrolló su formación de manera autodidacta hasta que, hace apenas un año, comenzó a trasladar ese universo al acrílico sobre tela. El resultado es una obra donde conviven referencias a la cultura contemporánea, símbolos antiguos y reflexiones sobre el tiempo, la memoria y la condición humana.

La elección de San Luis tampoco fue casual. Tras vivir en Junín de los Andes, encontró en esta provincia un espacio fértil para crear. "La gente en San Luis nos recibió tan bien que pude desarrollar mucho mi arte con libertad. La escena artística en El Volcán es muy prominente e inspiradora; es imposible no crear magia en una tierra mágica", resume la artista.

La exposición puede visitarse de martes a sábados, de 17 a 20 horas, en Atípica Libros, donde estas siete pequeñas ventanas hacia mundos posibles esperan a quienes todavía creen que una pintura puede ser, antes que una imagen, una conversación con exquisito café mediante. Porque, a veces, el arte no responde preguntas: simplemente abre una puerta donde antes había una pared.