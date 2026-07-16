Karina, la Princesita y otras opciones en la agenda del fin de semana mundialista

Flavia canta

En Belgrano 445 de la ciudad de San Luis se abrió un nuevo espacio que se llama Jarilla y que propone todos los jueves un ciclo de compositores. Hoy es el turno de Flavia Calderón que llevará sus canciones a partir de las 20.





A Italia

Para despedir a un viejo amigo que se va por un tiempo a Italia, All right presenta un recital que servirá además para que Brayan Gatica, el viajero, junte fondos que hagan la travesía menos pesada. A partir de las 22:30 en el bar de la avenida ilía





Bailar en casa

Como no se puede estar más manija con el Mundial, Los playeros se ponen la celeste y blanca para hacer bailar a todos sus seguidores en Malú, el espacio propio de la avenida España.





Corazón bailador

Hace mucho tiempo que Karina La Princesita no canta en San Luis. Es por eso que el recital que dará en Roma multiespacio configura el retorno de la solista a la provincia. A partir de las 22:30 con la expectativa siempre arriba. La acompaña Agrupación Marilyn.





Lo bueno en envase chico

Para toda la familia, “El circo más pequeño del mundo” es la propuesta que Al pan pan, la sala de El Trapiche tiene para un jueves especial. Títeres, diversión y toda la alegría del grupo Umami se conjugan a partir de las 16.





Saludos a El principito

Los más chicos tienen la oportunidad de conocer una obra hecha en San Luis con actores puntanos y toda la producción de la provincia pero basada en una historia universal. Será a partir de las 16 cuando se presente “El Principito, un musical esencial” en la sala Berta Vidal de Battini.





Encerradas pero bailando

Con María José Pérez Rossi, Nico Calderón, Bárbara Martínez, Adriana Duriguti y otros reconocidos actores y cantantes de San Luis, el musical “La jaula de las locas” es un ambicioso proyecto que tendrá su segunda función en las vacaciones de invierno. A partir de las 21:00 en la sala Berta Vidal de Battini.