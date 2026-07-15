El teatro de San Francisco escribe su propia historia

El trabajo de un grupo de actores y actrices de San Francisco del Monte de Oro tiene preparado un final épico, como el de las grandes historias. El viernes se estrenará la primera obra de teatro negro creada en la localidad, y probablemente en toda la provincia.

Desde hace meses que un elenco de reconocidos actores que viven en la zona preparan “Piedra libre”, bajo la dirección de Marcos Rivarola, la obra que se estrenará el viernes 17 de julio a las 18:30 en el teatro del Centro Cultural de la localidad.

La historia pretende llevar lo más elemental del teatro antiguo a la sala del pueblo, con una pieza que se desarrolla en la oscuridad, para que “se agudicen los sentidos y las sensaciones resplandezcan”. La concepción de un proyecto tan ambicioso no es producto de la casualidad, sino de la constancia y el trabajo de un grupo de artistas que hace un tiempo está radicado en la localidad y que son los protagonistas -a veces sufridos- del innegable crecimiento cultural y teatral que exhibe el pueblo orgulloso hace algunos años.

El espectáculo es apto para toda la familia y a través de la historia de Clarita, una nena que le tiene miedo a la oscuridad, entregará un mensaje en el que atravesará obstáculos como el temor, los vínculos familiares, la oportunidad de ver el mundo que los rodea y de imaginarse uno mejor.

Un duende que aparece una de las noches en la que la protagonista demuestra sus miedos la llevará a recorrer un mundo nocturno y le hará descubrir cosas que antes no podía ver. Así, Clarita enfrentará sus temores y obtendrá la confianza necesaria para seguir su camino.

Natalí Herman, Patricia Fitti, Thais Folk y Gastón Pérez son los protagonistas de la historia.