Moana y una de terror extremo hacen que las vacaciones tengan amor y miedo

A diez años de que “Moana” se convirtiera en un éxito animado de Disney, la historia de la viajera de la Polinesia que quiere conocer el mundo llega a los cines en formato live action, con los protagónicos de Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson. Es uno de los estrenos de la temporada invernal en los cines de San Luis.

Las salas del Cinemacenter y de Cines Fénix reciben la historia de la joven en medio de una cartelera muy fuerte que mantiene a “Toy story 5”, “Minions y monstruos” y “El día de la revelación”, entre otros éxitos. Todo, para que la familia tenga una opción más de salida en las vacaciones.

La misma aventura que se conoció hace una década y que forjó el personaje de Moana como uno de los más queridos por el público infantil, regresa ahora con la nueva tecnología y la posibilidad de ver una historia que mezcla viajes, mares, amor, música y un lindo mensaje.

En el otro extremo de esa bondad está el segundo estreno de la semana en las salas puntanas, “Evil dead: en llamas”, la sexta entrega de la saga de terror extremo que funciona como un apartado de la historia central. O sea, se puede ver sin estar muy al tanto de lo que sucedió en las películas anteriores.

De origen francés, la pelicula cuenta el duelo de una mujer que tiene que superar la violenta muerte de su esposo con la familia del difunto. Además de los padres de su marido, la viuda tiene que ir a una casa en medio del campo con el hermano y la novia del fallecido, más la abuela, que padece demencia.