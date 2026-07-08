"Pechi" Pages va de la batería irrompible a su plan solista bueno, bonito y barato

El martes, “Pechi” Pages retiró un rato antes del colegio a su hija Almendra –a quien le dedicó una hermosa canción que está en sus plataformas- para que vieran el partido de Argentina y Egipto juntos. Pese al sufrimiento, el músico que acompaña a Piti Fernández en la batería de “Los irrompibles” quedó contento con el resultado y espera el sábado el encuentro con Suiza con un espíritu optimista.

Sobre todo porque lo verá en Merlo, donde tiene previsto brindar un recital con el que terminará una gira por San Luis que bautizó graciosamente “Solo set que no set nada”. La seguidilla comenzará el jueves 9 de julio en Casa Beta, seguirá el viernes 10 en Merlo; el sábado en el parador 1984 de Piscu Yaco y el domingo en la cervecería Fuser, de la avenida de Los Cóndores en la localidad turística.

Aunque es la primera vez que “Pechi” viene a San Luis con su proyecto solista que sostiene hace ocho años, conoce la provincia por las muchas veces que tocó con “Piti”, el cantante de “Las pastillas del abuelo”. “Fui varias veces y me encanta, como me encantan las sierras cordobesas. Creo que en algún momento de mi vida voy a vivir por allá”, agregó el cantante que dijo estar “muy emocionado por el viaje”.

Por más que reconoce que la situación económica está muy difícil en todo el país y que pagar una entrada para ver un show es casi un lujo, el compositor señaló que le gustaría mucho “que la gente conozca la música que hago”. En en interior –opinó- la predisposición por escuchar a un artista es distinta, por lo que Pages sabe que está ante una buena oportunidad. Además, su intención siempre es volver a los lugares donde sembró una semilla.

“Pechi” vendrá a San Luis –la semana siguiente tiene varios shows en Mendoza- solo con su guitarra criolla y la percusión que hará con ese instrumento, más algunos silbidos y cantos. Además, tiene previsto algunos invitados con quienes repasará sus canciones, mostrará algunas que conformarán su próximo disco y hará covers de rock nacional e internacional. “Conociendo la predisposición del público puntano y la música que hago, sé que que va a estar muy divertido, que voy a ser bien recibido”, prometió el cantante.

Amigo personal de Raúl Rufino, cantante de “Los tipitos”, compañero de “Piti” y allegado a la cantante Vale Acevedo, Pages reconoció en su música influencias de Los Beatles, Radiohead, Jorge Drexler, Gustavo “El Príncipe” Pena, Luis Alberto Spinetta, Los redondos y Damon Albarn, entre otros. “Todos esos artistas, sin querer queriendo, están en la música que hago”.