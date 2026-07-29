Movimientos al ritmo de lo que sueñan los espectadores

Por elenco, por propuesta, por la cantidad de presentaciones y por el trabajo que hay detrás, “Sueños”, la obra multisensorial realizada por “Alfilo multiorkesta”, es una de las más ambiciosas del teatro en la provincia. Actores, músicos, plásticos, dibujantes y bailarines ponen sus artes al servicio de una puesta que trascenderá los límites de la provincia.

El viernes a partir de las 20 en la sala Amigxs de Merlo, la pieza subirá por última vez al escenario provincial antes de un gira que lo llevará varios días por Córdoba, donde además los puntanos dictarán seminarios y organizarán encuentros dedicados a la creación en tiempo real.

Dirigida por Esteban Etter, “Sueños” es un espectáculo que tiene la particularidad de crearse en vivo en base a una consigna que el público recibe apenas entra a la sala. Allí, los espectadores son invitados a escribir con qué soñaron y disparar con eso lo que harán los once actores que participan del juego.

El soundpainting, una técnica relativamente reciente en la práctica teatral que establece una serie de códigos para llevar adelante la improvisación, domina la escena donde también hay música en vivo, color y, fundamentalmente, creación colectiva. “El espectador propone, el director compone y el elenco dispone”, es una de las consignas.

Tras la función del viernes, el grupo comenzará a preparar el viaje que se iniciará el jueves 20 de agosto en el teatro La Brújula, de capital cordobesa con una presentación inicial.

Al día siguiente, habrá un seminario de soudpainting y el sábado 22, en Río Ceballos, se celebrará la función de “Lado B”, otra propuesta de Alfilo, también basada en la improvisación teatral; antes de la presentación en esa localidad de “Sueños”.

La gira terminará el domingo 23 en el CPC San Vicente, de Córdoba, con una edición familiar de “Lado B”.