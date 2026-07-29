Un Peter Parker con problemas adultos sale de sus telarañas

Un día antes de lo habitual y con muchas expectativas, la nueva aventura de "El hombre araña" llega a la cartelera de San Luis y Villa Mercedes para animar el fin de julio y, probablemente, todo agosto. Protagonizada una vez más por Tom Holland, la película estará disponible en las salas a partir del miércoles 29, con ocho funciones diarias en Cinemacenter y dos en Cines Fénix.

La semana anterior no hubo estrenos en la provincia y esta solo se presentará la aventura del superhéroe de Marvel, aunque la grilla viene muy cargada de semanas anteriores con “Toy story 5”, “Moana”, “Minions y monstruos” y “La odisea”, todas presentadas durante las vacaciones de invierno.





La cuarta parte de la saga del héroe protagonizada por Holland se llama “Un nuevo día” y tiene a Peter Parker alejado de sus grandes amigos y con la presión de ser un salvador del otro a tiempo completo. El personaje ya es un adulto que vive solo y que tiene que proteger su ciudad.

Con nuevos personajes, algunos villanos que sorprenderán al espectador y la suspensión (¿momentánea?) del Multiverso, la película se centra sobre un malvado que gracias a juegos telepáticos salta de un cuerpo a otro y hace más difícil su captura.