Decenas de historias a un ritmo marcado por un reloj verde

Un viaje a Amsterdam y un accidente en bicicleta fueron los disparadores de “Dije un chiste”, el nuevo espectáculo de Ezequiel Campa en el que el humorista despliega una serie de historias siempre graciosas, entre familiares y personales.

El auditorio Mauricio López fue el jueves el escenario del regreso del cómico a la provincia, que contó con una muy buena cantidad de gente, que toma aún más mérito porque a esa hora se jugaba el partido de Boca por la copa Sudamericana. Muchos puntanos priorizaron una salida de fin de mes al teatro que quedarse en casa a padecer los embates futbolísticos.

Y posiblemente haya sido una muy buena elección, ya que el standapero contó, de modo ágil y ocurrente, una serie de historias que desembocaron en la risa de los espectadores.

La utilización de algunos famosos como Máxima Zorreguieta, Alberto Cormillot, Ricardo Barrera, Brad Pitt y Federico Bal generaron lenguaje en común entre el humorista y su público que desembocó en algunos comentarios jocosos, en muchos casos irreproducibles. Campa no tiene, precisamente, el interés de mostrarse complaciente.

Vestido de negro y con su ya icónico reloj verde, Ezequiel tuvo como tema recurrente en su stand up los 50 años cumplidos hace nada más que 15 días, aunque con poca evidencia física en su cuerpo.

Sin embargo, el actor aprovechó el número redondo para hablar de médicos, dolores físicos y analgésicos. “Cuando estás en una farmacia, todo lo que está detrás de la persona que atiende el mostrador te sirve”, dijo.

La muerte, las enfermedades, los nutricionistas, su amor por los perros y la crianza (“yo no puedo creer que haya padre que le digan ‘te amo’ a sus hijos”) fueron otro de los temas que, atravesados por las ocurrencias el actor, pasaron por el escenario.

También las relaciones a los 50 (amistosas, amorosas y, sobre todo, sexuales) fueron analizadas bajo la óptica de que a esa edad ya es demasiado tarde para cualquier inicio. El paso del tiempo también estuvo presente en “Dije un chiste” sobre situaciones no relacionadas a los vínculos.

Por ejemplo, consciente de que es una cara relativamente conocida aunque no todavía famosa, Campa cree que hay una edad límite para explotar en la opinión pública por mérito propio. “Aunque siempre está el camino del escándalo”, propuso casi sobre el final de la presentación. “Yo por ejemplo ahora salgo de acá -comentó en uno de los momentos más graciosos-, me voy a cenar, me tomo cuatro copas de vino, robo un patrullero, paso catorce semáforos en rojo, atropello a un jubilado y lo llevo en el capot hasta Mendoza. Mañana, todo el mundo sabe quién soy”.