La increíble suerte del intendente interino de Merlo llegó al Concejo Deliberante

Por los hechos recientes, parece notorio que si hay algo que falta en la Municipalidad de Merlo es transparencia. Empujada por la realidad, una concejal de la ciudad presentó un proyecto para que todas las actividades oficiales sean de acceso público y en simultáneo, un grupo de ediles elevó un pedido de informes sobre los criterios de pavimentación en el barrio Francisca Hernández, donde vive el intendente Leonardo Rodríguez.

El reclamo de los funcionarios es la respuesta a un tema que ocupa las mesas de debate en la localidad: el hecho de que la única calle adoquinada del complejo habitacional sea la del intendente interino.

Por un lado, el proyecto de ordenanza de transparencia municipal busca garantizar el acceso público, digital y obligatorio de las licitaciones municipales, como decretos, banco de tierras, contrataciones y los gastos de los festivales. "El que gestiona de manera honesta no tiene por qué tenerle miedo a que los vecinos vean la documentación contable y administrativa”, Lucía Miranda, la autora del proyecto.

La intención de la edil es “terminar con el ocultamiento de datos sensibles que afectan el patrimonio de todos los merlinos.”

Lucía Miranda, la autora del proyecto que pide transparencia en las cuentas municipales merlinas.

La propuesta es la respuesta institucional a "las reiteradas irregularidades y el ocultamiento de información" que la Municipalidad ofrece como método de trabajo. Además, Miranda adujo presentación de balances fuera del término y con faltantes de hojas.

Entre algunos de los hechos puntuales que mencionó la peticionante está la falta de rendición de los fondos destinados a la zona de El Pantanillo, la no publicación de licitaciones públicas obligatorias, el hermetismo en torno al Banco de Tierras y la opacidad en los números finales del Festival Valle del Sol, “cuyos gastos deberían rendirse de forma diferenciada y clara”.

"Gobernar de cara al pueblo es mostrar los números, permitir el control ciudadano y responder a las instituciones”, agregó Miranda, quien señaló que el proyecto tiene como fin defender el bolsillo de cada vecino de Merlo.

El proyecto señala además la necesidad de que los funcionarios y concejales presenten las declaraciones juradas patrimoniales públicas en la web de la Municipalidad.

El mismo día, ante el desconcierto del bloque oficialista, los ediles opositores pidieron que ante las mejores viales que se desarrollaron en el barrio 207 Viviendas –justo, justo enfrente de la casa del intendente- eleve el Ejecutivo Municipal un informe técnico de las razones que llevaron a la intendencia a aprobar los trabajos en esa zona, en desmedro de otras con mayor necesidad y más tiempo de espera.