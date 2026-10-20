Un fallo contra el Gobierno reinstaló el malhumor por el deterioro salarial en Tribunales

Rafael Berruezo, el fiscal de Estado, uno de los grandes perdedores de la causa.

Una resolución de la Cámara de Apelaciones volvió a poner en el ojo de la tormenta la precaria situación salarial que afecta al Poder Judicial de San Luis. En una demanda que se inició en el 2024 ordenó una reparación retroactiva en los salarios de dos juezas.

El fallo se conoció este lunes y según establece, la política que lleva adelante el gobierno provincial afectó “una garantía constitucional vinculada con la independencia del Poder Judicial”, según se informó.

La reparación salarial que ordenó debe aplicarse desde el periodo febrero 2024, pero en la disposición no especifican montos y ni porcentajes. Además el perjuicio económico para el Estado provincial -representado en la causa por la Fiscalía de Estado- los jueces llamaron la atención por el escaso valor jurídico que tuvieron las presentaciones del organismo: "Tienen una absoluta falta de fundamentación", dice la sentencia.

Sin embargo, lo que resolvió el organismo no alcanza a tres secretarios que eran parte de la demanda.

Además de aplicar la actualización de haberes, el Estado deberá hacerse cargo del 80% de las costas de segunda instancia.

Tras la razón que la Cámara de Apelaciones le dio a los jueces, se pone nuevamente sobre el tapete el reclamo en el Poder Judicial por la pérdida del valor adquisitivo de los salarios y que según se remarca en algunos categorías está por debajo de la línea de pobreza.