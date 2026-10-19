Salud Pública confirmó la rotura de la prótesis de Lucero y le dio tramadol para el dolor

Profesionales de la Maternidad Teresita Baigorria confirmaron la semana pasada la rotura de una prótesis mamaria de Anabela Lucero y le indicaron tramadol al 10% para aliviar el dolor que padece.

El tramadol es un analgésico opioide utilizado para tratar dolores de intensidad moderada a severa. Su indicación busca controlar el dolor, pero no repara la rotura de la prótesis ni reemplaza la atención por el cirujano.

Pese a la confirmación médica, la Justicia volvió a rechazar el pedido de traslado para una cirugía. Ante esta situación, el viernes 16 de octubre, la defensa interpuso un nuevo Hábeas corpus para solicitar que se garantice de manera urgente la atención por el cirujano.

La defensa reclama una respuesta efectiva que asegure el acceso a la atención especializada y al tratamiento que corresponda para resolver la lesión.