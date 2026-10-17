Alberto Rodríguez Saá convocó a recuperar el gobierno y a reconstruir la paz social

En el acto por el Día de la Lealtad realizado en Villa Mercedes, el presidente del PJ puntano abogó por que la provincia vuelva, a partir del 10 de diciembre de 2027, a mirar al futuro con trabajo, progreso y paz.

“Tenemos que ser gobierno, volver a la gobernación y a las intendencias”, remarcó ante una masiva concurrencia. Frente a los presentes, planteó un juramento de lealtad: “Si llegamos al gobierno, en 5 o 6 meses reconstruiremos la paz social con salarios dignos para los docentes, para los policías, el sistema de salud, la administración pública y el Poder Judicial”.

“El 10 de diciembre del 2027 hay que poner a San Luis mirando al futuro con esperanza para los desocupados, los excluidos, las madres solteras, los emprendedores, el comercio, los almaceneros y el campo, que produce el 50% de nuestras riquezas”, expresó.

Tras un repaso histórico de la época infame anterior al 17 de octubre de 1945 y de lo que ocurrió después de esa jornada, Rodríguez Saá contrastó la situación actual con “la casa grande que construyó Perón” y que cobijaba a todos. Sostuvo que esa casa “sigue rota, no hay techos, con persecuciones y presos políticos”.