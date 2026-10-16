Presencia policial (no solicitada) en la previa del acto del Día de la Lealtad

Es sabido que la ministra de Seguridad Nancy Sosa poco y nada nada hace para combatir la delincuencia. Los hechos que se conocen día a día son más que elocuentes y las cifras ocultas, también. Pero, está claro que su gestión tiene sellos distintivos: persecución, los aprietes, presiones y vejámenes, entre otras conductas.



Y, algo de esto ocurre en torno a los preparativos con vistas al acto que este sábado (a las 17:30) se llevará a cabo en Villa Mercedes, para conmemorar el Día de la Lealtad.



Entre la militancia que está abocada a la preparación y difusión del encuentro hay una justificada preocupación por la recurrencia de la presencia de móviles policiales en muchas de las actividades que realizan.



“Hay situaciones raras que se han venido dando en los últimos días”, confió uno de los dirigentes justicialistas en alusión a la presencia de una patrulla frente a la sede del PJ sin haber sido solicitada o el llamativo “acompañamiento” y recorrido de móviles cuando efectuaban lo que se denomina una “caminata puerta a puerta”, invitando al acto que tendrá lugar en un salón cercano al barrio Los Acacio, en la esquina de Avenida Presidente Perón y Jujuy.



“Primero apareció una chica en moto que se paró detrás de una camioneta y empezó a sacar fotos con su celular. Cuando se fue lo hizo a contramano. Después otra patrulla apareció cuando visitábamos viviendas de calle Leonismo Argentino. Todo esto fue muy llamativo, lo hicieron con total desparpajo, es decir que no les importó que los viéramos”, detalló la fuente.