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Le secuestraron la camioneta

Interceptaron a Máximo Kirchner en San Luis por una orden de Ercolini de 2019

Viajaba a San Juan. Una alerta detectó su Honda CR-V por un pedido de secuestro dictado hace más de siete años en la causa Hotesur.

Por redacción
| Hace 1 hora

La avanzada judicial contra Cristina Fernández de Kirchner sumó este miércoles un episodio en San Luis: la Policía provincial interceptó el vehículo que conducía su hijo, Máximo Kirchner, cuando viajaba hacia San Juan. El procedimiento se originó en un pedido de secuestro dispuesto por el juez federal Julián Ercolini en febrero de 2019, en la causa Hotesur.

 

 

Pasadas las 14, el paso de una Honda CR-V por uno de los ingresos a la capital puntana activó una alerta del Anillo Digital Federal. Según el parte policial, el vehículo figuraba a nombre de Máximo Carlos Kirchner, quien estaba al volante.

 

 

El oficio judicial, fechado el 28 de febrero de 2019 y firmado por Ercolini, ordenó el secuestro de los vehículos detallados en un listado adjunto. La medida comprendía rodados pertenecientes a integrantes de la familia Kirchner, Lázaro Báez y otras personas y empresas.

 

 

La orden fue emitida en la causa Nº 11352/14, caratulada “Fernández de Kirchner, Cristina Elisabet y otros s/ inf. art. 303 del CP”. Así, una disposición judicial de hace más de siete años motivó la interceptación del vehículo este miércoles.

 

 

La Policía provincial informó que, tras recibir la alerta, inició las actuaciones ante la Justicia para determinar los pasos a seguir. El comunicado no precisó si el secuestro del rodado ya se había concretado ni informó una detención de Máximo Kirchner.

 

 

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