Marcha Federal Universitaria: reclamo urgente y tensión

Con una amplia convocatoria a nivel nacional, se llevó a cabo una nueva jornada de la Marcha Federal Universitaria, replicando concentraciones en las principales ciudades del país. Estudiantes, docentes, autoridades académicas y diversos sectores sociales se sumaron a la movilización para visibilizar la delicada situación que atraviesa el sistema de educación superior.

El reclamo presupuestario y el financiamiento

El eje central de la manifestación se enfocó en exigir la aplicación inmediata e efectiva de la Ley de Financiamiento Universitario.

Durante el acto principal frente al Congreso Nacional, las entidades convocantes —entre ellas el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Federación Universitaria Argentina (FUA)— advirtieron que la falta de actualización en las partidas presupuestarias pone en serio riesgo el sostenimiento y funcionamiento de las casas de estudio para el próximo año.

Asimismo, se reclamó por la derogación del DNU 70 y la revisión de las proyecciones presupuestarias del Gobierno.

Momentos de tensión y enfrentamientos

A pesar del carácter pacífico con el que comenzó la jornada, la situación en las inmediaciones del Palacio Legislativo se tornó violenta minutos antes de la lectura del documento oficial.

Un grupo de personas vandalizó mobiliario urbano e inició el arrojamiento de piedras y proyectiles contra el cordón de seguridad.

En respuesta, las fuerzas de seguridad activaron el protocolo de dispersión desplegando camiones hidrantes, gases lacrimógenos y balas de goma.

Los enfrentamientos dejaron como saldo dos efectivos policiales heridos, un detenido, agresiones a trabajadores de prensa y la atención de manifestantes por parte de servicios de emergencia.

“Las universidades están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”

Los organismos y entiedades convocantes a la 5° Marcha Federal Universitaria aseguraron que las casas de altos estudios "están en serio riesgo de no poder sostener sus funciones el año que viene”.

El documento firmado "por la educación, la soberanía y la democracia" por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y CTERA, entre otros, sostuvo que “sin educación pública, sin profesionales de excelencia y sin desarrollo científico soberano, no existen posibilidades reales de consolidar un país con equidad, autonomía y desarrollo social".

Con datos de NA/Redacción.