Una encuesta asegura que la expectativa por la llegada del Papa es todavía moderada

A un mes de la llegada del Papa León XIV a la Argentina, el interés de la población es todavía moderado aunque el 66 por ciento de los consultados en una encuesta nacional espera que el impacto religioso por la llegada de la máxima autoridad de la Iglesia Mundial sea muy alto para el país.

La palabra “esperanza” es la que predomina entre los argentinos cuando le mencionan la llegada de Su Santidad al país con el 23 por ciento de los encuestados detrás de ella, pero la segunda es “gasto”, que acumuló el 16. Fe, historia, unidad y política también fueron aceptadas por los participantes.

Los datos surgen de una encuesta que hizo el grupo Consultio, con base en Río Cuarto, sobre 800 casos de todo el país, de los cuales el 54 por ciento fueron mujeres. De ellos, solo el 45 por ciento sigue las noticias de la llegada del Papa, pero se espera que a medida que se acerque a fecha el interés crezca.

Sobre el impacto que tendrá para el país la visita papal, un 58 por ciento opinó que será también social, un 44 agregó que podría ser económico y un 43 por ciento adjudicó el impacto a la cuestión política.

“Las expectativas se concentran en el plano espiritual y social (66% y 58% esperan mucho o bastante impacto, respectivamente), por encima del económico y el político, que no superan el 44%”, dijo Consultio en sus conclusiones, en las que remarcó también que siete de cada diez argentinos creen que la visita aportará, total o parcialmente, los valores que el país necesita, y casi seis de cada diez valoran positivamente al Papa como referente moral

La imagen de la Iglesia tras la llegada de León será muy positiva según dijo un 18 por ciento de los encuestados, a los que se suman el 27,6 que dijo que la visita tendrá un final positivo para la visión eclesiástica de la sociedad. Aunque la mayoría, casi un 40 por ciento, consideró que el beneficio de la institución en la Argentina será neutro.

Algo parecido sucedió cuando la pregunta fue sobre cómo quedará la relación entre el Gobierno Nacional y la Iglesia argentina tras noviembre. Casi la mitad consideró que no habrá cambios, el 24,7% que empeorará y el 14% que mejorará.