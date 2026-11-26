JUEVES 26

De Chile, sin fronteras

Desde Chile, el trovador Raúl Waltemath regresa a San Luis y a All Right para que sus canciones vuelvan a resonar junto a su poética latinoamericana. La presentación será a partir de las 22:30, con entrada gratuita.

Los Playeros vuelven a su hábitat natural

Después de llenar Comuna y celebrar sus 51 años, «Los Playeros» regresan a su hábitat natural: Malú, en la esquina de avenida España y Justo Daract. El espacio se viste de fiesta para recibir el primer concierto de la banda después de los festejos por su aniversario.

Mucho para mostrar

Entre las numerosas actividades que habrá en Casa Mollo se destaca el show en vivo de «Viscionarios», una banda que promete y cumple. La presentación será con entrada gratuita.

El terror puntano tiene nuevas voces

Las nuevas voces del terror se reúnen en la Casa del Poeta de Merlo para ofrecer un pantallazo de un género muy popular en la provincia, que suma nuevos exponentes. El encuentro propone la proyección de cortometrajes como anexo del festival “Merlo sangriento”. Comenzará a las 19, con entradas a 5.000 pesos.

VIERNES 27

Seis cuerdas

Lo que promete ser una gran noche de rock en All Right tendrá como protagonista al gran guitarrista puntano Alejandro Aguilera, quien subirá al escenario acompañado por un grupo de amigos que le hará la segunda con las seis cuerdas. La música comenzará a sonar a las 22:30, con entrada gratuita.

Damián Córdoba llega con el cuarteto a pleno

Después de la postergación por razones de salud de hace un par de meses, finalmente se realizará el show de Damián Córdoba en Roma Multiespacio, el enorme salón del sur de la ciudad que recibirá al cantante catamarqueño para una noche a pura diversión.

Fiesta desatada

Más baile y más cuarteto se vivirán en Villa Mercedes con «Q Lokura», la banda cordobesa que llega nuevamente al Complejo Aubert para poner los cuerpos en movimiento y hacer que las sonrisas se multipliquen.

El jazz encuentra nuevas melodías

Acompañado por Alejandro Pena y Gastón Orona en teclados, Maher Bajjour presenta su nuevo grupo de jazz, con el que recorrerá los standares del género. La cita será a partir de las 22 en La Ferroviaria, en la vinería cercana al Puente Blanco.

30 velitas

Para celebrar sus 30 años de canciones y baile, el grupo «Chicos Mentha» se instala en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco. Habrá velitas, música y mucho movimiento. Como invitados especiales se presentará el coro “Voces libres”.

Reloj de plastilina

Siempre atentos a los homenajes a Charly García, «RadioCharly» se presentará nuevamente en Casa Mollo para recrear las canciones del gran compositor del rock argentino. El espectáculo comenzará a las 22:30.

La eternidad de un actor

Luego de agotar las entradas de la primera función, el unipersonal «Leterno», de Mariano Bassi, repite su presentación en Portal, el nuevo espacio de Villa Mercedes que abre sus puertas al teatro de experimentación. La función comenzará a las 21.

SÁBADO 28

Las alas del deseo

Rock experimental, buenas melodías y canciones potentes conforman, entre otras cosas, la propuesta de «Polvo de Hadas», la nueva banda del ex “Kameleba” Pepo Reynoso, que regresa a All right.

Sonidos latinoamericanos

Junto a la flautista Ana Laura Rosales y al percusionista Ezequiel Laina, Viki Lo Giudice presenta canciones del repertorio latinoamericano en Pan Sano, el espacio de Juana Koslay que propone empanadas y música. La cita será a partir de las 21.

Chile, Mendoza y Córdoba en San Luis

Uno de los acontecimientos musicales del mes será el cumpleaños de Comuna, el espacio del sur de la ciudad que celebrará a pura adrenalina. «Los Playeros», «Cancerbero», desde Chile; «Salas Velatorias», desde Córdoba; y «Pasado Verde», desde Mendoza, serán parte de una extensa programación de música y actividades. La celebración comenzará a las 18.

25 años no es nada

Con una larga lista de invitados, entre los que se encuentran Carlos García e Isabel Alisegui, entre otros, Ramón Devia festejará sus 25 años de trayectoria con el canto y la guitarra en el boliche Don Miranda.

Rockeando por los bares

La gira de Alejandro Aguilera por los bares de San Luis continúa en “La Ferroviaria”, la vinería del Puente Blanco. Allí lo esperan el escenario y las guitarras para que sus riffs tengan el sabor de un buen tinto. La cita será a partir de las 22.

El buen querer

El estudio de danza “Carmesí” presenta una obra tributo a Rosalía, una propuesta que transforma en movimiento, música y canciones el universo de la sensacional artista española. La función será a partir de las 21:30 en el Cine Teatro San Luis.

Desde Eslovenia

Radicado en Eslovenia, el pianista argentino Franco Páez presenta «Antología musical», un recorrido por el folclore, el tango y el rock en formato de voz y piano. Una propuesta que iluminará la noche de All Right, con entrada gratuita.

«La Cautana» vuelve a templar las guitarras

La noche folclórica de Casa Mollo tendrá como protagonista a «La Cautana», que regresa a los escenarios con las tonadas y cuecas que caracterizan al histórico grupo de la provincia.

DOMINGO 29

La última cena

Una de las comedias del año en el teatro nacional ofrecerá su última función en San Luis. «La cena de los tontos», con Martín Bossi, Laura Fernández y Gustavo Bermúdez, entre otros, subirá a escena en el Cine Teatro San Luis a partir de las 20.

Poesía con sello puntano

La adaptación puntana de «La sociedad de los poetas muertos» tendrá lugar en la sala Berta Vidal de Battini del Centro Cultural Puente Blanco. La puesta, a cargo de la productora Parachutes, comenzará a las 21.

Merlo se mueve al ritmo de la danza

El Estudio de danza MR, de Merlo, presenta un espectáculo de baile que se llama “A partir de la música” y promete una tarde de movimiento y expresión. La función comenzará a las 19 en la sala Amigos de Merlo. Las entradas cuestan 15 mil pesos.

Una cita con la suerte

Como todos los domingos, «Kabala» sube con su baile al Salón Vial para encontrarse con un público que nunca le falla. La fiesta comenzará a las 22.