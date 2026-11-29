En una reunión con militantes y vecinos de La Punta, Alberto Rodríguez Saá centró su mensaje en la esperanza y en la necesidad de volver a imaginar un futuro mejor. “Soñar es querer algo bueno para el futuro. Y esperanza es saber que mañana va a ser mejor”, sostuvo.

El exgobernador vinculó esa idea con los planteos que escuchó durante el encuentro. Vecinos hablaron de falta de trabajo, dificultades para acceder a una vivienda y problemas con servicios como el agua y el transporte. “Tenemos que ser sembradores de esperanza”, dijo Rodríguez Saá.

También convocó a los militantes a organizar “casas compañeras” para reunirse con vecinos, conocer sus necesidades y sostener el trabajo territorial. “Predicar no hace falta leer la Biblia ni nada. Predicar es decirles esto: hay que sembrar esperanza”, expresó.

Rodríguez Saá planteó que, si llega al gobierno, buscará “restablecer la paz social en San Luis” en seis meses. Según dijo, el primer objetivo será generar trabajo y mejorar los salarios: “Primero trabajo. Salarios dignos, que nos alcance”.

Luego, afirmó, el Gobierno debería avanzar en vivienda, salud, transporte y seguridad. También cuestionó el endeudamiento de las familias y la pobreza. “La indigencia existe. ¿Sabe qué es la indigencia? ‘No me alcanza ni para comer’. La puta, hay que preocuparse por eso”, manifestó.

Al cerrar, insistió en que la militancia debe organizarse alrededor de las necesidades y los sueños de la gente. “Trabajar para que se cumplan los sueños”, resumió.