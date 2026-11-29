En torneo “Nacional de Levantamiento Olímpico de Pesas 2026” desarrollado en Concordia, Entre Ríos, que reunió a destacados exponentes de todo el país, la delegación puntana culminó su participación con un balance más que satisfactorio: con la obtención de 28 medallas, con el registro de dos récords nacionales y el tercer puesto en el medallero general, lo que refleja el crecimiento de la disciplina en la provincia.

Álvaro Matricardi, el mejor atleta Sub-17 del país

Una de las grandes figuras de la delegación fue Álvaro Matricardi, quien consiguió nueve medallas de oro y estableció un nuevo récord nacional.

Su extraordinario desempeño le permitió, además, ser reconocido como el mejor atleta masculino del país en la división Sub-17, una distinción que representa un enorme logro para el deporte puntano.

Una delegación protagonista

A lo largo de las distintas jornadas, Fidel Zeballos, Valentín Roth y Alejo Agüero también fueron protagonistas, aportando medallas y contribuyendo al destacado resultado colectivo de San Luis.

Gastón Prado, Carolina Morán y Agustín Escudero Lacoste completaron la participación puntana con sus respectivas actuaciones, representando a la provincia en el máximo certamen nacional de la disciplina.

Por su parte, Tiago Dieguez consiguió el tercer puesto y la medalla de bronce en la modalidad de envión de la división Sub-20.

Martín Mera, triple campeón nacional

Durante la jornada del viernes, Martín Mera se consagró campeón nacional en la categoría hasta 110 kg Sub-20, consiguiendo tres medallas de oro.

El representante puntano registró 127 kg en arranque y 155 kg en envión, alcanzando un total olímpico de 282 kg y adjudicándose el primer puesto en las tres modalidades.

Mitjhi Mera y un cierre histórico

La última jornada tuvo como gran protagonista a Mitjhi Haydeé Mera, representante del CARD de la Universidad de La Punta, quien compitió en la categoría más de 86 kg.

La deportista puntana consiguió 90 kg en arranque y 130 kg en envión, alcanzando un total olímpico de 220 kg y conquistando seis medallas de oro: tres en la división Sub-20 y tres en absoluta.

Sin embargo, el momento más emocionante estaba reservado para el último levantamiento de todo el Campeonato Nacional.

Luego de asegurar su primer intento con 116 kg y fallar el segundo con 123 kg, Mera fue en busca de los 130 kg, una marca que le permitiría superar su propio récord argentino de envión, establecido semanas atrás en Mendoza.

Con determinación, confianza y una enorme fortaleza competitiva, la atleta puntana consiguió levantar los 130 kg, estableciendo una nueva marca nacional juvenil, pendiente de homologación oficial.

El resultado refleja meses de preparación, planificación y trabajo junto a su entrenador, materializando en la tarima el potencial deportivo de la atleta.

El último intento tuvo sello puntano: San Luis cerró el Campeonato Nacional con un nuevo récord argentino.

San Luis también presente en el ámbito arbitral

Más allá de los resultados deportivos, se destaca la participación de Anaí Morales, quien durante el campeonato rindió su examen para acceder a la categoría de jueza nacional, un paso importante para el crecimiento y la jerarquización del levantamiento olímpico de pesas en la provincia.

Un resultado histórico para San Luis

Con 28 medallas, dos récords nacionales, el reconocimiento al mejor atleta masculino Sub-17 del país y el tercer puesto en el medallero general, San Luis culminó una destacada participación en Concordia.

Desde ámbitos cercanos a esta actividad destacan que estos resultados reflejan el compromiso y el trabajo conjunto de atletas, entrenadores, árbitros, dirigentes e instituciones que impulsan el desarrollo del levantamiento olímpico de pesas en la provincia.

Un campeonato que quedará en la memoria del deporte puntano y que encontró, en su último levantamiento, el mejor final posible.