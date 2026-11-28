Un joven de 20 años y un hombre de 35 años fueron detenidos y puestos a disposición de la justicia por un importante caso de abigeato que se perpetró en un establecimiento de la zona de Justo Daract.

La investigación incluyó dos allanamientos efectuados el barrio “Colonia Ferroviaria” y otro en el “331 Viviendas”, donde secuestraron diversos cortes de carne vacuna y elementos para la faena clandestina.

La vocería policial consignó que el jueves 26 de noviembre efectivos de la Guardia Rural y Policía Ambiental con base en Lavaisse -con la colaboración de las bases de Villa Mercedes y La Angelina- llevaron a cabo tres allanamientos en propiedades dentro del casco urbano daractense, por una causa de abigeato en la que interviene la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N° 1 de la Segunda Circunscripción Judicial.

El hecho investigado ocurrió el mencionado día a la madrugada en un establecimiento rural de Justo Daract, donde desconocidos cortaron alambrados perimetrales y un boyero eléctrico para sustraer y faenar clandestinamente un novillo raza Aberdeen Angus de aproximadamente 380 kg. Además, se constató el faltante previo de otros 12 animales vacunos.

La investigación que comprendió el análisis de registros fílmicos, condujo a los allanamientos que se concretaron allanamientos en tres inmuebles de la ciudad de Justo Daract (dos en el barrio Colonia Ferroviaria y uno en el barrio 331 Viviendas).

En los procedimientos, los efectivos secuestraron diversos cortes cárnicos vacunos (totalizando aproximadamente 180 kilogramos de carne), además de elementos utilizados para la faena clandestina y elementos destinados al fraccionamiento y comercialización de productos cárnicos.

Asimismo, un joven de 20 años y un hombre de 35 años fueron demorados y quedaron a disposición de la justicia provincial.