Los defensores particulares de Kevin Miranda, que el viernes temprano se entregó en la justicia, intentarán demostrar que el tiro que efectuó con un revólver no fue con intenciones de herir de muerte a Gonzalo Rodrigo Zabala, de 30 años, en una vivienda de la manzana 3 del barrio “República”, en la zona oeste capitalina.

Miranda, de 28 años, fue procesado por el delito de “Homicidio Simple” y fue trasladado al Servicio Penitenciario con prisión preventiva.

La medida fue ordenada por la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, tras un planteo del fiscal de Instrucción N° 2, Ricardo Barbeito.

Según la teoría del caso de la Fiscalía, el 25 de noviembre a la tarde, Miranda se encontraba en su casa, con su sobrino y Zabala, cuando efectuó un disparo con un revolver que impactó en la zona del abdomen de la víctima de 30 años, quien falleció minutos después en el Hospital del Oeste.

Por este hecho, Barbeito le atribuyó el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego y pidió la privación de la libertad por 120 días mientras continúa la investigación.

Miranda se abstuvo de declarar y su defensa, representada por Guillermo y Belén Levingston, dijeron que, por el momento, estaban de acuerdo con la calificación legal provisoria, aunque adelantó que, a partir de la incorporación de nuevos elementos probatorios, podría solicitarse un cambio de calificación.

Además, consideraron excesivos los 120 días de prisión preventiva ya que Miranda se había presentado voluntariamente ante la Justicia y que esa conducta demostraba que no existía intención de sustraerse del proceso ni de entorpecer la investigación. Por ello, solicitaron que la prisión preventiva se redujera a 60 días.

Luego de escuchar a las partes, Banó hizo lugar a la formulación de cargos contra Miranda y al resolver los días de encierro, consideró la gravedad del hecho, la pena en expectativa y la solidez de los elementos reunidos hasta el momento, circunstancias que, a su criterio, permiten advertir un posible riesgo de fuga.

También valoró la necesidad de resguardar los testimonios pendientes, teniendo en cuenta que entre las personas que deben declarar hay amigos, familiares y vecinos del imputado, algunos de ellos presentes en el lugar donde ocurrió el hecho. En consecuencia, dispuso la prisión de Miranda por 120 días y ordenó su inmediato alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial.

Primeros avances de la investigación

El fiscal relató que el hecho ocurrió entre las 16:00 y las 17:00 en la casa 9 de la manzana 3, propiedad de Miranda. Allí se encontraban el imputado, su sobrino y la víctima.

“Durante esa reunión Miranda disparó con un arma de fuego tipo revolver contra Zavala y lo lesionó en el abdomen y tras el disparo, el imputado se escapó del lugar inmediatamente llevándose el arma de fuego en su mano”.

El fiscal explicó que la víctima salió de la vivienda caminando lentamente y se desplomó entre el patio delantero y la vía pública. Vecinos y familiares que se encontraban en las inmediaciones lo auxiliaron y lo trasladaron en una camioneta al Hospital del Oeste, donde falleció minutos después, alrededor de las 18:00.

Como parte de los elementos reunidos en la investigación, Barbeito mencionó el informe de la médica forense Marcela Gómez, quien realizó la autopsia y determinó que la muerte se produjo por un estallido visceral y un fallo multiorgánico como consecuencia de la lesión provocada por el disparo.

Además, indicó que se encontró un proyectil de punta hueca alojado en la última vértebra lumbar, cuyas características se corresponderían a un calibre 22.

El representante del Ministerio Público también informó que, durante un allanamiento en el domicilio del imputado, se secuestraron las prendas de vestir que habría utilizado el día del hecho. Sin embargo, aclaró que el arma de fuego no fue encontrada.

Respecto de la situación procesal de Miranda, el fiscal señaló que el imputado se presentó voluntariamente en las oficinas de la Fiscalía un día después del hecho, en compañía del abogado Guillermo Levingston, luego de que se emitiera una orden de detención.

Fuente: Prensa del Poder Judicial de San Luis