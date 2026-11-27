Con media sanción del Senado, el registro de deudores alimentarios quedó en Diputados
La iniciativa busca integrar los padrones provinciales en una base federal y fijar restricciones. Lleva años de intentos fallidos en el Congreso.
Con respaldo unánime en la Cámara alta, el proyecto para crear el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos dio un nuevo paso legislativo y quedó en manos de Diputados. La propuesta apunta a centralizar en todo el país la información de quienes incumplen el pago de cuotas alimentarias, para evitar que el cambio de jurisdicción o de actividad permita eludir responsabilidades.
El texto, originado en iniciativas de los senadores Daniel Bensusan y Edith Terenzi, prevé una plataforma digital, pública y gratuita bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Entre las medidas contempladas figuran limitaciones para concurrir a espectáculos pagos y a salas de juego.
Durante el debate, Terenzi destacó el trabajo conjunto para interconectar los registros provinciales existentes y vinculó el proyecto con los compromisos asumidos en torno a los derechos de la niñez. Por su parte, Bensusan recordó que la discusión suma cerca de siete años de avances parciales que no llegaron a convertirse en ley en instancias anteriores.
El legislador pampeano confió en que Diputados aborde el expediente el próximo año y advirtió que, en muchos casos, el incumplimiento responde a conflictos entre adultos que terminan afectando a chicos y adolescentes, más allá de la capacidad económica.
El Parlamentario/Redacción.
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