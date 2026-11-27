La iniciativa prevé una plataforma digital, pública y gratuita bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Foto: El Parlamentario.

Con respaldo unánime en la Cámara alta, el proyecto para crear el Registro Nacional Único de Alimentantes Morosos dio un nuevo paso legislativo y quedó en manos de Diputados. La propuesta apunta a centralizar en todo el país la información de quienes incumplen el pago de cuotas alimentarias, para evitar que el cambio de jurisdicción o de actividad permita eludir responsabilidades.

El texto, originado en iniciativas de los senadores Daniel Bensusan y Edith Terenzi, prevé una plataforma digital, pública y gratuita bajo la órbita del Ministerio de Justicia de la Nación. Entre las medidas contempladas figuran limitaciones para concurrir a espectáculos pagos y a salas de juego.

Durante el debate, Terenzi destacó el trabajo conjunto para interconectar los registros provinciales existentes y vinculó el proyecto con los compromisos asumidos en torno a los derechos de la niñez. Por su parte, Bensusan recordó que la discusión suma cerca de siete años de avances parciales que no llegaron a convertirse en ley en instancias anteriores.

El legislador pampeano confió en que Diputados aborde el expediente el próximo año y advirtió que, en muchos casos, el incumplimiento responde a conflictos entre adultos que terminan afectando a chicos y adolescentes, más allá de la capacidad económica.

El Parlamentario/Redacción.