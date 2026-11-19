En la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado de la Nación, donde se trató la reforma electoral que incluye entre sus puntos centrales la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para las elecciones de 2027, el senador Fernando Salino (PJ-San Luis) tuvo fuertes declaraciones frente a los sucesivos cambios que fue sufriendo el texto en plena reunión. "No se entiende nada, no se puede votar porque está mal escrito", fustigó.

Salino apuntó contra las modificaciones que el oficialismo fue introduciendo durante el tratamiento y dejó en claro su malestar por la forma en que se estaba llevando adelante el debate, al señalar que no se sabía de qué se estaba hablando porque se decía una cosa y después se decía que ya no existía más, en referencia a los giros que tuvo el proyecto sobre las listas colectoras y otros puntos de la reforma.

El legislador puntano también cuestionó que las negociaciones por fuera del Congreso terminaran condicionando de manera permanente el trabajo de la comisión, al afirmar que se reúne la mesa política, la silla política, la mesita de luz política y cambia todo lo que se tiene que tratar, y al reclamar que los legisladores tienen dignidad, que las leyes las hacen ellos y que la cara la ponen ellos.

En ese mismo sentido, Salino recordó que quienes habían querido las colectoras eran los propios integrantes del oficialismo y que ahora ya no las querían más, y pidió que el texto que se firme en comisión sea el mismo que llegue al recinto para su tratamiento, sin que vuelva a modificarse sustancialmente en el momento de la votación.

Ante ese pedido, el presidente de la comisión, el senador Agustín Coto, coincidió en que introducir reformas profundas durante una sesión constituye una pésima técnica legislativa y una calamidad, mientras la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, anunció que el oficialismo retiraba la habilitación de colectoras y adhesiones del proyecto y aclaró que las PASO se suspenden, no se eliminan.

Con esos cambios, el oficialismo consiguió las firmas para el dictamen en la comisión y dejó el proyecto en condiciones de llegar al recinto, donde necesitará la mayoría absoluta para su aprobación, en medio de las críticas de la oposición por las desprolijidades, la falta de debate genuino y la firma del dictamen a espaldas de la comisión.