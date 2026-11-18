La ciudad de San Luis volvió a despertar con un nuevo hecho de inseguridad. El escenario fue una vivienda de la zona céntrica capitalina, donde se produjo una situación muy parecida en la que se da en las películas y que dejó como saldo al propietario de una vivienda hospitalizado como consecuencia de los golpes que sufrió al caer de un techo, tras forcejear con el delincuente.



El caso se registró en calle Chacabuco al 180, muy cerca de la esquina con calle Balcarce y frente al Cementerio San José. Alrededor de las 08:30, después de dejar a su hijo adolescente en el colegio, Edgardo Uisso apenas entró a su casa se encontró con un delincuente en la plena faena de desmantelar un equipo de aire acondicionado.



Atrapado con las manos en la masa, la reacción del malviviente fue treparse y escapar por los techos vecinos. Uisso no dudó en perseguirlo y en los techos hubo un forcejeo del que sacó la peor parte, ya que cayó al patio de atrás de una agencia de quiniela, en tanto que el malviviente logró escapar.

“Cuando mi papá volvió se encontró con todas las ventanas rotas, el aire acondicionado en el piso y corrió al ladrón por los techos. Al caer se golpeó muy mal en la espalda y ahora está hospitalizado”, detalló el hijo de Edgardo Uisso.



Además de forzar las aberturas y de romper vidrios, el malviviente arrancó la grifería de un baño.

Alejandro Casagrande que es el dueño de la agencia de quiniela fue testigo de parte de lo acontecido. “Estaba trabajando y al escuchar ruidos en los techos fui a ver lo que sucedía. Veo a una persona escondida en un techo y atrás venía un vecino gritando ‘me está robando…me está robando…’. Traté de pedir ayuda, escuché fuertes golpes y, después, veo a mi vecino tirado en el piso y pidiéndome que le diera una mano”.



Al parecer durante el forcejeó, el ladrón empujó a Uisso y lo hizo caer desde el techo, lo que le permitió escapar.

A los pocos minutos hubo un importante despliegue policial en busca del ladrón, quien hasta pasado el mediodía no había sido atrapado.

Por su parte, una ambulancia trasladó al vecino lesionado al hospital debido a los fuertes golpes que sufrió en la zona de la espalda y la cabeza.