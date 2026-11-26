Así queda la casa cada vez que llueve. El riesgo es que el agua acumulada a lo largo del tiempo afectó de manera estructural. Foto: gentileza.

Una vecina y comunicadora de Villa de la Quebrada alertó sobre el avanzado deterioro estructural de su vivienda, lindera al club de la localidad, tras años de filtraciones de agua y el reciente hundimiento del terreno.

Según relató Mariel Garay en diálogo con El Diario de la República, el problema comenzó hace tres años, cuando empezó a habitar la casa, y se agravó con las lluvias hasta provocar grietas en paredes, pisos partidos y una oquedad de unos cuatro metros de profundidad y extensión hacia el sector del garaje.

Garay señaló que el agua proveniente del predio del club, que es casi un “reservorio” cuando llueve, busca salida hacia su propiedad. Indicó que ya en dos oportunidades anteriores había planteado el inconveniente ante Sergio Alcaraz, quien titular de la institución, pidiendo limpieza o un desagüe hacia la calle sin obtener respuestas concretas, y que tras las lluvias recientes volvió a comunicarse sin éxito.

“Estoy con el corazón en la boca de que siga comiéndose y yo ya la casa se me caiga”, expresó Garay al detallar la preocupación generada por la evaluación de dos arquitectos que visitaron el lugar y advirtieron sobre el riesgo de que la estructura no resista hasta abril si el terreno continúa cediendo. Ante el temor por su integridad física, contó que analiza alquilar otro espacio para pasar la noche y que recibió el respaldo y ofrecimientos de alojamiento de vecinos de la zona.

La vecina también cuestionó la falta de intervención de las autoridades locales, de la intendenta Rosa Calderón y del comité de crisis presentado días atrás en la localidad, al señalar que no recibió respuestas de la comisionada municipal, Rosa Calderón, ni de los organismos que integran ese espacio.

“Los que realmente tienen que responder no respondieron”, afirmó mientras aguardaba una instancia de mediación tras acudir al juzgado de paz.

Por último, Garay destacó y agradeció el acompañamiento constante de los habitantes de la localidad, que se acercaron a brindarle apoyo y a ofrecerle sus casas ante el riesgo de quedarse en la vivienda. Señaló que, a diferencia de la falta de respuestas oficiales, el respaldo de los vecinos —incluida la gente de la zona del puestito— resultó fundamental en medio de la preocupación por el avance del socavón.