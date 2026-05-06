Villa de la Quebrada: una vecina advirtió por el "desborde de mugre"

La desidia parece haber ganado terreno en las calles de la Villa de la Quebrada. Según denuncian los propios vecinos, la localidad se ha transformado en un foco de suciedad y abandono institucional.



“La actual intendente es un desastre. Es 100% desastre”, sentenció una mujer en un crudo testimonio enviado a este medio. A través de un audio, describió el profundo malestar que atraviesa la comunidad ante la falta de mantenimiento básico y la ausencia de políticas públicas.



El contraste con gestiones pasadas



Al analizar la situación actual, la denunciante no pudo evitar la comparación con administraciones anteriores. Si bien aclaró que no tiene favoritismos políticos, marcó una diferencia clara en la capacidad de respuesta: “Con Pelusa no fue tampoco demasiado activa, pero al otro día estaba limpio. No era santo de mi devoción, pero ninguno lo es, porque el pueblo sigue igual”, explicó con amargura.



La vecina relató que, tras una recorrida nocturna reciente, el panorama resultó desolador. “Si vieras la mugre, tengo fotos acá. Desastre, desastre, desastre. Pero bueno, es lo que hay”, lamentó, evidenciando una resignación que empieza a calar hondo en los habitantes de la zona.



El drama de la fauna urbana



Más allá de la basura acumulada, el punto más crítico de la denuncia recae sobre el abandono animal. La mujer describió una situación de desprotección total que la obliga a intervenir de manera particular, costeando de su propio bolsillo los gastos médicos.



“Me he llevado animales a la ciudad para curarlos en la veterinaria. Inclusive ahora tengo uno, otro se me murió. Es un desastre”, insistió.



En su reclamo, subrayó la necesidad urgente de un programa de salud animal. “Yo le he pedido al Municipio que ponga una vez al mes un camión para esterilizar. Nada. Una vez al mes acostumbrás a la gente y se acaba esto. Somos apenas mil habitantes permanentes”, enfatizó, sugiriendo que, dada la baja población, el problema sería de fácil solución con voluntad política.



Un cierre entre la pena y la resignación



La falta de control sobre los animales y el deterioro del espacio público han llevado a los residentes a un estado de agotamiento. Pese a la dureza de sus palabras contra la gestión municipal, la vecina concluyó su testimonio con una frase que resume el sentimiento de abandono: “Me da ganas de no llorar”.