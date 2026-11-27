En Potrero de los Funes, el Concejo Deliberante tomó una decisión que marca un antes y un después: por unanimidad rechazó el balance del primer semestre de 2026 presentado por la intendenta interina Cristina Vallejo. El rechazo se apoyó en el informe de la auditora externa Ana Mariela Mortenssen, quien recomendó no aprobar las cuentas porque no pudo verificar el origen, el movimiento y el destino de sumas millonarias.

En su análisis, la auditora observó 240,7 millones de pesos en fondos de alumbrado, barrido y limpieza; 275,3 millones de pesos de diferencia entre los gastos registrados y los movimientos bancarios; más de 104 millones de pesos transferidos entre cuentas sin documentación suficiente; casi 187 millones de pesos gastados por encima del presupuesto aprobado; y otros 309,6 millones de pesos en gastos adicionales sin autorización del Concejo. También se señalaron gastos en combustible, alquiler de camiones y compras sin respaldo.

Lo que trata de determinar la auditoría es si los gastos anunciados se transformaron en servicios, en luz, en limpieza y en obras, o si se gastó sin control y sin que nadie pueda explicar dónde fue a parar. El rechazo fue unánime, incluso emitido por Micaela Díaz, la concejala oficialista, por lo que ya no puede leerse como un cuestionamiento de un solo sector, sino como la voz del propio Concejo diciendo que así no se puede seguir.

Ahora el interinato queda en su momento más débil y la exigencia de los vecinos es clara: que se muestren los papeles, que se den explicaciones y que Potrero recupere la transparencia y el derecho a decidir su futuro con orgullo puntano y con la frente en alto.