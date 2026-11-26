A Juan Oscar Pérez lo mataron salvajemente a golpes después de hacerlo caer de su moto y en medio de una discusión, de la que era ajena, por un caso de violencia de género. Esa es la teoría de la pesquisa judicial que fue fundamentada durante una audiencia que se llevó a cabo este jueves, en los tribunales de la ciudad de San Luis.

La prisión preventiva que le impusieron a Mario Facundo Funes y Michael Jonathan Alarcón fue adoptada por la jueza de Garantía Nº 2, Agustina Dopazo Samper, tras reanudarse la audiencia de formulación de cargos, luego de la prórroga constitucional de ocho días solicitada por las defensas de ambos.

Precisamente, los abogados de Funes y Alarcón cuestionaron la calificación legal.

Detalles de la investigación

Según la reconstrucción de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Nº 6, Pérez fue víctima de una violenta agresión cuando circulaba en motocicleta junto a otro hombre por calle 46 del barrio Tibiletti, muy cerca de las márgenes del Río San Luis.

Prensa del Poder Judicial precisó que, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio Público Fiscal, el episodio estuvo precedido por una situación de violencia de género en la vía pública, en la que Funes habría agredido físicamente a su pareja. En ese contexto apareció Alarcón, quien inicialmente intervino para intentar detener la agresión contra la mujer.

Cuando Pérez y su acompañante pasaron por el lugar en una moto, recibieron insultos y provocaciones. Al regresar de un almacén por la misma calle, que no tenía salida, Funes pateó la motocicleta y provocó la caída de ambos ocupantes.

Mientras el acompañante logró escapar, Pérez fue sujetado por Funes, quien comenzó a golpearlo. Alarcón se sumó al ataque y, entre ambos, le propinaron golpes de puño y patadas en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza, mientras permanecía tendido en el suelo.

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes salieron de sus viviendas e intentaron detener la agresión. Pérez comenzó a convulsionar y los presuntos agresores abandonaron el lugar.

Una ambulancia acudió para asistirlo, pero minutos después el personal de salud constató su fallecimiento. La autopsia estableció como causa de muerte un traumatismo severo de cráneo producido por golpes.

Las defensas cuestionaron la alevosía

La defensora oficial Agustina Tobares, representante de Funes, cuestionó que el hecho haya sido encuadrado como homicidio agravado por alevosía. Argumentó que no existen evidencias de que su asistido haya planificado o ejecutado una agresión procurando actuar sin riesgos para sí mismo.

Aunque reconoció el carácter provisorio de la calificación legal, dejó planteada su discrepancia y anticipó que las cuestiones vinculadas con la autoría serán discutidas en un eventual juicio oral.

En la misma línea se pronunció el abogado Martín Ávila Velázquez, quien asumió la defensa de Alarcón. El letrado no se opuso formalmente a la formulación de cargos, pero aclaró que ello no implica reconocer los hechos ni compartir la calificación legal.

Sostuvo que la pérdida progresiva de la capacidad de defensa de una persona durante una agresión no es suficiente, por sí sola, para configurar la alevosía.

En particular, consideró necesario determinar de qué manera su defendido habría advertido y aprovechado la situación de indefensión de Pérez para actuar sobre seguro.

Determinación de la jueza

Sostuvo que los testimonios de quienes presenciaron la agresión aportan elementos suficientes para sostener, en esta etapa de la investigación, la calificación de homicidio agravado por alevosía.

Destacó las declaraciones que describen cómo Pérez fue sujetado y golpeado por dos personas hasta comenzar a convulsionar, sin posibilidades de defenderse.

La Fiscalía había solicitado 120 días de prisión preventiva para ambos imputados, un pedido acompañado por la querella, representada por las abogadas Agostina Repetti y Amira Hosein.

Tobares se opuso a la medida al señalar que Funes tiene arraigo, realiza trabajos informales y es el único sostén de su hijo de diez años, cuya madre falleció.

La defensora reconoció que su asistido registra una condena anterior, aunque destacó que durante aquel proceso siempre compareció ante los requerimientos judiciales.

También cuestionó el peligro de entorpecimiento de la investigación, al señalar que gran parte de la evidencia ya fue recolectada y que no se precisó de qué manera Funes podría interferir en las medidas pendientes.

Pidió que no se aplique la prisión preventiva o, como alternativa, que se le conceda la prisión domiciliaria. Para respaldar este último pedido, anticipó que presentará un informe socioambiental.

Por su parte, Ávila Velázquez consideró excesivo el plazo de detención solicitado para Alarcón. Argumentó que el tiempo que demanda una investigación no necesariamente equivale al período durante el cual una persona debe permanecer detenida.

El abogado destacó que ya se tomaron declaraciones testimoniales, se secuestraron elementos de interés para la causa y se realizó la autopsia. Solicitó que, en caso de disponerse la prisión preventiva, su duración se limite a 60 días.

El temor de los vecinos

Al resolver, Dopazo Samper consideró que existen riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Para ello, valoró la gravedad del hecho, la pena en expectativa, la evidencia reunida y la conducta que habrían tenido los imputados tras la agresión.

Uno de los aspectos en los que hizo especial hincapié fue el temor manifestado por los vecinos que presenciaron el ataque, quienes expresaron preocupación por su seguridad y la de sus familias.

La magistrada señaló que, por las circunstancias y el lugar en el que ocurrió el hecho, los imputados pueden identificar a quienes presenciaron la agresión y eventualmente deberán declarar en un juicio. Por ese motivo, consideró esencial preservar esos testimonios.

Respecto de Funes, la jueza señaló que el cumplimiento de los requerimientos judiciales durante el proceso anterior no resta relevancia a la condena que registra el imputado. Consideró que ese antecedente también debe ser valorado al analizar los riesgos procesales, pese al arraigo y las circunstancias familiares expuestas por su defensora.

Dejó abierta la posibilidad de analizar nuevamente el pedido de prisión domiciliaria cuando la defensa presente el informe socioambiental.

Finalmente, consideró que el plazo solicitado por la Fiscalía resulta razonable y proporcional a la complejidad del caso, las medidas probatorias pendientes y las tareas de investigación que podrán desarrollar las propias defensas.

La jueza tuvo por formulados los cargos contra Funes y Alarcón por homicidio agravado por alevosía, en calidad de coautores, y ordenó la prisión preventiva de ambos por el término de 120 días.