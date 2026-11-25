La abogada Gabriela L’Hullier cuestionó el trámite judicial que derivó en una orden de desalojo contra una mujer víctima de violencia de género y su hijo menor. Según planteó, el expediente avanzó sin intervención de un defensor de niñez y adolescencia, y la Justicia todavía no resolvió la apelación ni el pedido de nulidad que presentó.

L’Hullier asumió la defensa el 13 de noviembre. Al revisar una causa iniciada en enero de 2024, advirtió que el proceso se había desarrollado sin la participación de un representante que resguardara los derechos del niño. Por eso apeló la orden de lanzamiento y solicitó que se anulara lo actuado.

La abogada también pidió a la Defensora General, Marcela Torres Cappiello, que designara de inmediato a un defensor de niñez. Afirmó que no obtuvo respuesta a ese requerimiento ni a las presentaciones realizadas en el expediente.

El cuestionamiento central apunta a que la orden de desalojo sigue vigente mientras esos planteos permanecen sin resolución. L’Hullier sostuvo que la expareja de su defendida fue condenada el año pasado por lesiones y amenazas en un contexto de violencia de género.