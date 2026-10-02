Denuncian a un abogado por difundir fotos íntimas de su ex, que es policía

Una oficial ayudante de la Policía de San Luis, de 26 años, recibió un SMS anónimo que le decía que su novio estaba con otra mujer en ese momento y le adjuntaba el teléfono de la supuesta tercera. Bloqueó el contacto y terminó una relación de cuatro años. Desde ese día, según denunció, no dejó de sufrir acoso.

De acuerdo a la denuncia que hizo el 17 de julio, a las 20:35, en Comisaría Tercera, en la ciudad de San Luis, su ex pareja no aceptó la separación y comenzó una campaña de hostigamiento.

La joven relató que el hombre le pegaba cartas manuscritas en la puerta de su casa, que le envió una carta documento a su lugar de trabajo -Comisaría Cuarta- reclamándole dos Smart TV, mesas y un sommier que habían adquirido en conjunto y por los cuales ella realizó transferencias -uno de ellos había sido un regalo de cumpleaños- y la amenazó con denunciarla penalmente por retención indebida -art. 173 inc. 2° del CP- y administrativamente por ser funcionaria pública.

En la misma denuncia dejó asentado el temor laboral: dijo que su ex le gritó desde la calle que le iba a "arruinar la carrera porque conocía a todos los fiscales por ser abogado" y que comenzó a rondar su lugar de trabajo consultando con colegas dónde prestaba servicio.

Medida judicial y botón antipánico

Esa misma noche, a las 23:45, el Juzgado de Familia y Violencia N°3, a cargo de Natalia Soledad Lucero, dispuso en el Expte. 7171120/26 restricción de acercamiento a 200 metros del domicilio, trabajo y lugares de esparcimiento por 6 meses, prohibición de contacto por cualquier medio tecnológico y colocación de botón antipánico a través de la Dirección de la Mujer y Diversidad.

Además, se le hizo saber que cualquier reclamo por bienes debía dirimirlo por la vía civil correspondiente.

Según capturas aportadas como prueba, la medida fue incumplida. El mismo 17 de julio a las 23:56, el hombre habría pasado por su domicilio mientras ella colocaba las cortinas. "Deja de pasar por mi casa, te acabo de ver pasar en el auto", le escribió antes de bloquearlo.

En las 48 horas siguientes registró más de 10 llamadas de número oculto y mensajes de manipulación del tipo "estuve internado y me medicaron, solo quiero hablar con vos".

Tuvo que mudarse por miedo

El 16 de septiembre efectuó una nueva denuncia web DL 84294, que dio origen al PEX 503062/26 en Fiscalía de Género. Allí amplió que el hostigamiento continuó con amenazas del tipo "te vas a arrepentir de alejarte de mí", pedidos de dinero desde líneas de terceros, hostigamiento a sus amigas por redes diciéndoles que si no lo contactaba iba a tener problemas judiciales y merodeo constante frente a su anterior domicilio a bordo de un Hyundai Veloster blanco y un Fiat Uno Sporting rojo.

"Siento temor de salir de mi casa. Se la pasa merodeando por el departamento en el que vivía, con tal de no dejarme en paz, es por ello que tomé la decisión de mudarme, porque ya no logro vivir tranquila", declaró. Agregó que el hostigamiento continúa a través de familiares y que consulta con colegas dónde presta servicio para perjudicarla laboralmente.

Ley Olimpia: pack íntimo y perfil falso

El hecho de mayor gravedad penal fue denunciado a las 20:30 de este mes. Compañeros le avisaron que en un grupo de WhatsApp de personal policial de compra-venta se viralizó un pack de más de 13 imágenes privadas mezcladas con fotos institucionales de capacitaciones del Ministerio de Seguridad, con la leyenda "Una vergüenza que muchos nos esforcemos para hacer una carrera digna y nos matemos haciendo servicios y otros ganen plata de esta manera", adjuntando la captura de un perfil falso a su nombre en la plataforma OnlyFans.

La denunciante pidió tareas investigativas por difamación y hostigamiento laboral. El hecho encuadra en violencia de género digital - Ley Olimpia 27.736, que sanciona la difusión no consentida de material íntimo y la creación de perfiles falsos con fines de venganza.

En paralelo, en la Unidad de Abordaje Fiscal tramita el PEX 506944/26 por retención indebida, iniciado por el denunciado contra la denunciante por los bienes reclamados, lo que la víctima califica como una maniobra de litigio cruzado para neutralizar la denuncia de violencia.

Fuentes judiciales confirmaron que el sumario con botón antipánico ya fue remitido completo al Juzgado de Familia N°3 y que se investiga la desobediencia judicial y la cadena de difusión digital.

Para pedir ayuda en San Luis:

Juzgado de Familia y Violencia N°3 - Rivadavia 345. Polo Integral de la Mujer - botón antipánico. Fiscalía de Género. Si te reenvían material íntimo, no lo reenvíes: guardá captura de quién lo envió, hora y número, y aportalo como prueba.