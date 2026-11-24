Concejales de San Luis presentaron una nota ante la Defensoría del Pueblo, a cargo de Guillermo Belgrano Rawson, para pedir una intervención por el vertido de líquidos cloacales en el río San Luis, a la altura de la avenida Lafinur. Según señalaron, el vuelco continúa y provoca un daño ambiental que ya fue denunciado penalmente.

Andrés Russo, uno de los ediles que participó de la presentación, sostuvo que el problema no es nuevo y que lo denunciaron “tres, cuatro veces”, incluso habiendo realizado presentaciones penales en el Poder Judicial. También aseguró que actualmente se arrojan “miles y miles de litros de cloaca” al río.

La nota fue entregada el viernes por mesa de entrada, sin una audiencia previa con el Belgrano Rawson. De acuerdo con el concejal, incluyeron archivos y videos que, según indicó, muestran el vertido. Ahora esperan una respuesta del organismo.

Por su parte, Juan Martín Divizia, también firmante de la nota junto a Paulina Claderón y el propio Russo, aseguró que el intendente Gastón Hissa no hace nada respecto al tema. "Por eso vinimos a pedirla ayuda al Defensor del Pueblo". agregó.

El planteo reclama que alguna autoridad intervenga ante una situación que los concejales calificaron como grave. La denuncia penal previa, según el testimonio, está vinculada con el presunto daño ambiental provocado en el curso de agua.