El asesinato de Dylan Gatica, de 20 años, conmocionó a San Francisco del Monte de Oro y abrió otro reclamo: las condiciones de atención ante una emergencia. En una publicación, Belén Astudillo relató que escuchó los gritos durante el ataque y cuestionó cuánto tardaron en llegar la Policía y la ambulancia.

Según su testimonio, la Policía llegó unos 25 minutos después y la ambulancia demoró alrededor de media hora. Astudillo también afirmó que el vehículo llegó sin médico y que, de acuerdo con la información que recibió, de las dos ambulancias registradas solo una funcionaría.

Esas demoras y condiciones corresponden al relato de Astudillo. Los reportes sobre la investigación indican que Dylan fue trasladado en ambulancia al hospital local, donde murió por la gravedad de las heridas.

La mujer reclamó más equipamiento para el hospital y personal preparado para responder ante emergencias. También pidió que se evalúe la incorporación de paramédicos y un quirófano.

Por el asesinato, César Jesús Rodríguez Salas fue imputado y la Fiscalía solicitó 120 días de prisión preventiva. La defensa pidió una prórroga de ocho días para analizar el expediente.