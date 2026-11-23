Una fumigación a baja altura realizada por una empresa que esparció agroquímicos en campos de Nueva Escocia, en el departamento Pedernera, dejó un tendal de animales intoxicados, algunos muertos y otros que fueron rescatados a tiempo pero que su vida corre serio peligro.

La gravísima situación fue divulgada por “Peludos”, una ong destinada a luchar contra el maltrato y abandono animal con asiento en Villa Mercedes, que denunció que el sábado 21 de noviembre por la tarde una avioneta de una empresa de Vicuña Mackenna, en Córdoba, fumigó una zona donde hay granjas y una escuela.

Según dijeron en la agrupación, el esparcimiento tenía una gran concentración de agroquímicos que causó un severo daño en los animales. Los rescatistas contaron cinco perros altamente intoxicados con pesticidas y agrotóxicos, probablemente con organofosforado, un compuesto químico muy poderoso que bloquea el funcionamiento del sistema nervioso en animales y seres humanos.

Tres de los animales que fueron sacados de la zona de fumigación siguen con tratamiento veterinario, en tanto que la agrupación informó que el avión dejó a su páso intoxicación y mortandad de diferentes tipos de aves de corral. Los videos subidos a las redes sociales son elocuentes sobre el sufrimiento de gallinas.

Los pobladores de Nueva Escocia, un paraje rural ubicado a unos 25 kilómetros de Villa Mercedes, dijeron que no es la primera vez que un avión de esas características sobrevuela la zona con los agroquímicos, por lo que se teme por la salud de los vecinos, especialmente de los niños, ya que una escuela habría quedado en la zona de fumigación.