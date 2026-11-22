Un nuevo episodio de inseguridad se registró durante la noche del sábado. En esta oportunidad, la víctima fue el rector de la Escuela Normal "Juan Pascual Pringles", Néstor Castro, a quien le sustrajeron su motocicleta mientras se desarrollaba la velada boxística en la que Marcos Ahumada retuvo su corona.

El robo se produjo entre las 21:30 y las 23:30 sobre calle Colón, en la zona de la Sociedad Española. Según los datos aportados para facilitar su búsqueda, se trata de una Honda XR 150, dominio A23 5FSX, en cuya baulera se encontraba también la documentación del rodado.

Más allá del perjuicio material, el docente expresó el fuerte vínculo afectivo que lo une con el vehículo, al que utiliza habitualmente para viajar. “No solo son fierros, es mi compañera en horas de ruta, con viento, frío, calor y soledad. Solo los que viajamos en moto podemos comprender el significado de vivir nuestra vida sin tiempos, ni prisas, ni horarios que cumplir”, reflexionó.

El directivo destacó la camaradería propia del ambiente rutero y el valor de las experiencias vividas sobre dos ruedas: “Solo nos da alegrías que otro motociclista simplemente te levante un pulgar en la ruta. Aprendí que es necesario viajar por la vida liviano de equipaje, simplemente porque solo nos llevamos instantes de felicidad”.

Finalmente, agradeció la difusión del caso y anunció que ofrece una importante recompensa para quienes puedan aportar datos certeros que permitan encontrar a su moto, como apoda al rodado. Quienes cuenten con información pueden comunicarse al teléfono 2664-348215.