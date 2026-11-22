El hallazgo sin vida de Agustín Nicolás Silva en una vivienda de la capital puntana puso bajo la lupa su reciente pasado judicial en la provincia de San Juan. Apenas tres meses antes de su deceso, la Justicia sanjuanina le había impuesto una pena de tres años de prisión en suspenso por delitos vinculados a extorsiones virtuales y privación de la libertad.

La sentencia se resolvió en agosto de 2026 mediante la modalidad de juicio abreviado. En ese proceso, se unificaron dos episodios de extorsión y un hecho de privación ilegítima de la libertad cometidos contra dos hombres.

Según consta en el expediente, el modus operandi consistía en contactar a los damnificados a través de la aplicación de citas Grindr para luego exigirles sumas de dinero a cambio de no difundir chats privados ni detalles de su intimidad.

Uno de los ataques más graves tuvo lugar en la localidad sanjuanina de Rawson. Allí, Silva retuvo contra su voluntad a una de las víctimas dentro de un domicilio y condicionó su salida a la realización de transferencias bancarias, maniobra con la que logró obtener $260.000.

El hallazgo en la capital puntana

El cuerpo de Silva fue descubierto en una propiedad situada sobre la calle Perú, entre Pedernera y Antártida Argentina, en el barrio San Martín de la ciudad de San Luis. Fue su pareja quien alertó a las autoridades policiales sobre la situación.

Al ingresar al inmueble, los efectivos constataron la presencia de rastros de sangre en el piso, aunque no detectaron aberturas forzadas ni señales de violencia en los accesos. Si bien en una primera instancia tomó intervención la División Homicidios ante la sospecha de un ataque con arma blanca, el informe forense descartó esa hipótesis: la autopsia confirmó que el fallecimiento se produjo por una insuficiencia cardiorrespiratoria y que las heridas superficiales que presentaba no tuvieron incidencia fatal.

Actualmente, el expediente permanece en manos de la Fiscalía de Instrucción N° 1. Sin elementos que sugieran la intervención de terceros, los investigadores aguardan ahora los resultados de los exámenes toxicológicos ordenados para establecer si la ingesta de alguna sustancia desencadenó el cuadro cardiorrespiratorio.