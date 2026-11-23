“Hola, mi nombre es Johana Muñoz, soy docente de la Escuela Pública Digital número 15, ubicada en el paraje Puerta del Sol, en el departamento San Martín, provincia de San Luis”. Así empieza el video que la maestra rural grabó y que ella misma pidió difundir. El pedido es concreto: que las máquinas de Vialidad se hagan presentes en el lugar y les den una solución a todos los vecinos que quedaron aislados por las lluvias.

Y las imágenes lo muestran sin necesidad de explicar mucho más. El camino está tapado de piedras, cascotes y barro. El agua bajó con tanta fuerza que dejó el suelo removido, con rocas grandes sueltas, sin huella para circular. No es un camino con pozos, es un camino por el que directamente ya no se puede usar.

En el video también se ve a un nene caminando por ese camino, con un gorrito, entre las piedras. Es la imagen que resume todo: si un auto no puede pasar, los chicos igual tienen que caminar para ir a la escuela, los vecinos igual tienen que salir a buscar lo que necesitan.

Puerta del Sol es un paraje chico, del interior profundo de San Luis. Cuando llueve fuerte, el aislamiento no es una metáfora. La gente no puede ir al médico y los chicos no pueden ir a la escuela. Tampoco pueden pasar los agentes externos si pasa algo.